Головні новини 30 червня: Трамп зустрівся з Ким Чен Ином, Україна – третя на Європейських іграх

Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином і вперше ступив на землю Північної Кореї. Українці на Європейських іграх у Мінську здобули 51 нагород (16 золотих, 17 срібних, 18 бронзових) – вони посідають третє місце у загальному медальному заліку. Кучма каже, що війська з боку російської сторони в районі Станиці Луганської відвели. Такими були головні новини неділі, 30 червня.

Трамп зустрівся з Ином і вперше ступив на землю КНДР

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 червня зустрівся із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Після цього трапилась справді історична мить – Трамп першим з американських президентів ступив на територію КНДР. Згодом обидва лідери провели переговори, але вже у Південній Кореї.

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Трамп прибув на зустріч у супроводі президента Південної Кореї Мун Чже Іна за годину до приїзду Кім Чен Ина. При зустрічі лідери США та КНДР потисли один одному руки, після чого Кім Чен Ин запросив Трампа символічно пройти територією Північної Кореї. За словами Трампа, сьогоднішній день став "великим днем для всього світу".

Дивіться відео, як Трамп ступив на територію КНДР:

Pres. Trump became the first U.S. president to step into North Korea as he strode by himself across the demilitarized zone and shook hands with North Korean leader Kim Jong Un. https://t.co/IwiGbk2gav pic.twitter.com/UeAZ3b8IJC — ABC News (@ABC) 30 июня 2019 г.

Американський президент заявив, що з моменту його першої зустрічі з Кім Чен Ином вдалося багато чого досягти, а демілітаризована зона на кордоні двох країн стала більш мирним місцем, ніж раніше. Кім Чен Ин додав, що був здивований пропозицією Трампа про зустріч, але також хотів її провести.

Це місце для обох Корей є ознакою невдалої історії, тому для нас дуже важлива можливість зустрічі тут. Я вважаю, що це матиме позитивний вплив на всі наші обговорення в майбутньому,

– сказав лідер Північної Кореї.

Він також сказав, що вважатиме великою честю, якщо американський президент відвідає столицю КНДР Пхеньян.

Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Korea kaskazini Kim Jong Un wakutana na kufanya mazungumzo katika eneo lisilo na shughuli za kijeshi linalozitenganisha Korea kaskazini na Korea Kusini, Panmunjom #TrumpmeetsKimPanmunjom #TrumpinPanmunjom pic.twitter.com/ZZoSZ7kMMJ — Xinhua News-Swahili (@XHSwahili) 30 июня 2019 г.

Після цього обидва лідери повернулися назад на територію Південної Кореї, де у них розпочалися переговори. За їх підсумками вони домовилися створити групу переговірників від двох країн, які обговорюватимуть процес денуклеаризації Корейського півострова. Група розпочне роботу у найближчі 2-3 тижні.



Трамп і Кім Чен Ин провели переговори на території Південної Кореї / Getty Images

Попередні зустрічі Трампа та Ина: що відомо?Перша зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над ядерним роззброєнням КНДР. Та подальші перемовини зайшли в глухий кут.



27-28 лютого відбулася друга зустріч лідерів США та КНДР – у в'єтнамській столиці Ханой. Головною метою зустрічі було досягнення прогресу у виконанні домовленостей щодо ядерного роззброєння. Однак переговори завершилися раніше запланованого і не увінчалися успіхом. Лідери навіть не зробили спільної заяви.



І ось у червні 2019 року Трамп отримав "дуже теплого" листа від Кім Чен Ина. Очільник Білого дому подякував лідеру КНДР за лист та заявив, що той запропонував провести третю зустріч. Вона якраз і відбулася 30 червня.

Дивіться відео кореспондента 24 каналу:

На Європейських іграх у Мінську Україна третя у медальному заліку

У Мінську тривають II Європейські ігри. Україну на цих змаганнях представляли 198 спортсменів. Станом на неділю, 30 червня, українці мають 51 медаль – 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових. Вони посідають третє місце у загальному медальному заліку.

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У ході змагань боротьбу за медалі вели представники 50 країн. Загалом розігрували 199 комплектів нагород у 23 дисциплінах. Змагання тривали до 30 червня включно. Вісім дисциплін делегують кращих спортсменів як таких, що кваліфікувалися на Ігри XXXII Олімпіади-2020 у Токіо.

На II Європейських іграх 2019 у Мінську українці виступають у всіх 15 видах спорту та 22 дисциплінах.

В останній день змагань Україна посідає третє місце у загальному медальному заліку. В активі українців 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових нагород. Лідирує Росія, яка здобула: 44 золота, 23 срібла та 42 бронзи. На другому місці – Білорусь (24 – 16 – 29).

Російські окупанти відвели війська біля Станиці Луганської

Війська з боку російської сторони в районі Станиці Луганської відвели. Спершу про це заявив представник України в ТКГ Леонід Кучма, а згодом підтвердила спостережна місія

Треба знати: Що робив Кучма біля бойовиків: українські військові змінюють позиції

24 канал писав, що російські бойовики українські війська відійшли на 350-500 метрів, а проросійські бойовики аж на 1600 метрів. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ перевірила факт відведення військових з району "Станиця Луганська" з обох сторін і надала остаточний висновок.

Як розводять сили біля Станиці Луганської?Сили на цій ділянці намагаються розвести з 2016 року. Тепер цей процес розпочався. Збройні сили України відійдуть на 800-900 метрів вглиб підконтрольної Україні території. Після цього крайні позиції української армії будуть розташовані на рівні з контрольно-пропускним пунктом в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". ЗСУ та окупантів розділяли 380 метрів, а після розведення ця відстань збільшиться до понад 2 кілометрів.

Що відбувається біля Станиці Луганської зараз?

26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. 27 червня прес-центр ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської противник завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста.

Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма також був присутній та особисто контролював розведення. Вже 28 червня українські позиції почали розбирати.

При цьому у штабі у штабі ООС наголосили, що "у разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиці".



Мапа окупованих територій: 24 канал

Що буде після розведення сил біля Станиці Луганської?

Після завершення процесу відводу сил в районі Станиці Луганської розпочнеться відновлення – зокрема, ремонт пішохідного мосту через річку Сіверський Донець. Такі сподівання висловив спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Він зазначив, що має надію на урахування мінських угод та інтересів тамтешнього цивільного населення.

Успішне завершення процесу розведення супроводжуватиметься подальшими зустрічними кроками, такими як ремонт підходів до пішохідного мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської та підтвердження сторонами їхньої прихильності стабільному, сталому і постійному припиненню вогню,

– пояснив Сайдік.

Сецпредставник голови ОБСЄ також подякував усім причетним за початок розведення сил, що є важливим кроком на шляху до мирного врегулювання.

Звільнення моряків входило до 3 умов повернення РФ у ПАРЄ

Росія мала виконати три умови, аби повернутися до складу Парламентської Асамблеї Ради Європи. Одна з них – Кремль мав відпустити з полону захоплених на Азові українських моряків. Проте країна-агресор знехтувала цим. Про це розповів постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

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Три умови, які мала виконати – і не виконала – Росія для повернення у ПАРЄ:

Звільнити з полону і повернути Україні 24-х моряків. Утім, Кремль не збирається відпускати українців. Сплатити внески до бюджету ПАРЄ. Росія відмовилась сплачувати внески, поки права її делегації не відновлять повністю. Надати доступ комісару Ради Європи з прав людини до окупованого Криму. Начебто, виконала, але поки на рівні заяв: комісар Дуня Міятович сказала, що планує незабаром відвідати анексований півострів.

Згодом європейці відступили від вимоги про повернення Україні моряків і дали зрозуміти Росії, що повернутися вона може і так.

Я підтверджую, що тема моряків в ПАРЄ лунала. Але переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, бо вони розуміли, що коаліція на їхню користь вже зайшла в такий стан, коли поверне їх без жодних поступок. Я думаю, сталося саме так,

– заявив Кулеба.

Окрім того, за його словами, переговори щодо повернення Росії до ПАРЄ активізувалися ще на початку 2019 року.

Як Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Через несплату її неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.



Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.



Хто повернув Росію у ПАРЄ / інфографіка 24 каналу

День молоді: політики яскраво привітали українців

У останню неділю червня українці відзначають справді позитивне свято – День молоді. Адже саме вона є рушійною силою змін у державі та стоїть на захисті сучасних цінностей. Українські політики активно вітали молодь зі святом та публікували яскраві фото.

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В Україні молоддю вважають громадян від 18 до 35 років, а це – 22% населення країни. Проте, вік – це лише цифра. Набагато важливіші внутрішні відчуття, енергійність та жага до активного життя. Тому почувайтеся завжди молодими, бадьорими та сповненими сил.

Яскраве привітання українцям оприлюднив міністр молоді та спорту Ігор Жданов: "Молодь – не лише свідок соціальних трансформацій та реформ, вона їх активний учасник. Українська молодь – креативна, розумна, активна, спортивна, бере безпосередню участь у творенні змін на краще. Бажаємо вам віднайти себе, самореалізуватися, вірити у власні сили та Україну, чесно добиватися поставленої мети і ніколи не здаватися".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оприлюднив колоритне відео з молодими людьми та побажав їм завжди бути сміливими і не втрачати натхнення.

"Здійснюйте мрії, використовуйте шанси та будьте сміливими. Україні зараз дуже потрібні саме такі люди – натхненні, з жагою до змін. З Днем молоді. Усе тільки починається", – наголосив прем'єр.

П'ятий президент Петро Порошенко показав фото зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка та додав, що українська молодь – це майбутнє країни.

"За нашою молоддю – європейське майбутнє України! Вірю і пишаюся!", – заявив він.

Президентська партія "Слуга народу" також наголосила, що молодь – майбутнє країни та надія на краще.

"Кожного дня ми бачимо, що молоде покоління йде правильним шляхом, має великі амбіції та плани. Це круто! Адже лише усвідомивши свою важливість – ми побудуємо майбутнє", – відмітили політики.