Грета Тунберг, порно і нафтова компанія: деталі нового скандалу навколо екоактивістки

17-річна шведська екоактівістка Грета Тунберг потрапила у скандал з еротичним контекстом. На популярному анонімному інтернет-форумі 4chan опублікували фотографії секс-ляльки, зовні дуже схожої на Тунберг. А згодом у мережі з'явилися мало не порнографічні постери із зображенням, у якому побачили натяк на образ екоактивістки.

Правдивість публікації на 4chan перевірити неможливо та й серйозно до неї не поставилися, однак постери із зображенням оголеної дівчини викликали у соцмережах бурхливе обговорення.

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Дівчину зобразили зі спини. Її тримають за дві коси, а на нижній частині спини є напис "Грета". А ще нижче чомусь розмістили логотип канадської нафтової компанії X-Site Energy Services.

Звернула увагу на дивне зображення наприкінці лютого мешканка Канади Мішель Наранг у фейсбуці. Вона не сумнівалася у провині компанії в тому, що та виготовила рекламу, схожу на дитяче порно.

За її словами, фотографію їй відправив друг, який працює в X-Site Energy Services. Працівники компанії, мовляв, вирішили так висловити своє ставлення до активістки. Такі стікери начебто роздавали просто на робочих місцях.

У компанії оперативно прокоментували скандал: мовляв, відношення до цих зображень не мають, а образливі малюнки поширюють невідомі.

Невдовзі виявили й автора оригінального малюнка. Ним виявився майстер тату з Аргентини Герман Габріель Каналлу: "Це мій дизайн. X-Site вкрали мій арт і зробили стікер, який використовують для огидних дій. Це жахливо".



Автор обурений, що його малюнок використали з огидною метою / Скріншот з інстаграму Каналлу

Каналлу заявив, що має намір подати в суд на компанію. І компанія відреагувала вдруге: оприлюднила офіційні вибачення і попросила небайдужих допомогти вилучити з обігу стікери з Тунберг.

Водночас, що цікаво, поліція Канади не побачила в історії проблеми й злочину: мовляв, зображення не завдає шкоди Тунберг і аж ніяк не є дитячою порнографією.

Сама Тунберг відреагувала на історію у твіттері так: "Вони діють все більш відчайдушно. Це означає, що ми перемагаємо".

They are starting to get more and more desperate...

This shows that we’re winning. https://t.co/NLOZL331X9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 29, 2020

Чим відома Грета Тунберг: коротко