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      Грета Тунберг, порно і нафтова компанія: деталі нового скандалу навколо екоактивістки

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      Образ Грети Тунберг використали в еротичних малюнках / Колаж 24 каналу

      17-річна шведська екоактівістка Грета Тунберг потрапила у скандал з еротичним контекстом. На популярному анонімному інтернет-форумі 4chan опублікували фотографії секс-ляльки, зовні дуже схожої на Тунберг. А згодом у мережі з'явилися мало не порнографічні постери із зображенням, у якому побачили натяк на образ екоактивістки.

      Правдивість публікації на 4chan перевірити неможливо та й серйозно до неї не поставилися, однак постери із зображенням оголеної дівчини викликали у соцмережах бурхливе обговорення.

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      Дівчину зобразили зі спини. Її тримають за дві коси, а на нижній частині спини є напис "Грета". А ще нижче чомусь розмістили логотип канадської нафтової компанії X-Site Energy Services.

      Звернула увагу на дивне зображення наприкінці лютого мешканка Канади Мішель Наранг у фейсбуці. Вона не сумнівалася у провині компанії в тому, що та виготовила рекламу, схожу на дитяче порно.

      За її словами, фотографію їй відправив друг, який працює в X-Site Energy Services. Працівники компанії, мовляв, вирішили так висловити своє ставлення до активістки. Такі стікери начебто роздавали просто на робочих місцях.

      У компанії оперативно прокоментували скандал: мовляв, відношення до цих зображень не мають, а образливі малюнки поширюють невідомі.

      Невдовзі виявили й автора оригінального малюнка. Ним виявився майстер тату з Аргентини Герман Габріель Каналлу: "Це мій дизайн. X-Site вкрали мій арт і зробили стікер, який використовують для огидних дій. Це жахливо".


      Автор обурений, що його малюнок використали з огидною метою / Скріншот з інстаграму Каналлу

      Каналлу заявив, що  має намір подати в суд на компанію. І компанія відреагувала вдруге: оприлюднила офіційні вибачення і попросила небайдужих допомогти вилучити з обігу стікери з Тунберг.

      Водночас, що цікаво, поліція Канади не побачила в історії проблеми й злочину: мовляв, зображення не завдає шкоди Тунберг і аж ніяк не є дитячою порнографією.

      Сама Тунберг відреагувала на історію у твіттері так: "Вони діють все більш відчайдушно. Це означає, що ми перемагаємо".

      Чим відома Грета Тунберг: коротко

      • Відома на весь світ екологічна активістка, яка виступає за боротьбу з глобальним потеплінням.
      • Влітку 2018 року Грета розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції, який несподівано набув шаленої популярності у багатьох країнах. 
      • У 2019 році у віці 16 років Грета виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату.
      • Її слова з того виступу "Як ви посміли? Ви вкрали моє дитинство!", скеровані до світових лідерів, відомі чи кожному мешканцю Землі. 
      • Журнал Time назвав Грету однією з 25 найвпливовіших підлітків світу 2018, а у 2019 році оголосив школярку людиною року. 
      Зірка "Величного століття" завітала на подію у прозорій сукні, де засвітила груди без білизни
      5 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Порно Нафта Скандал Грета Тунберг
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