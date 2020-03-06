Грета Тунберг, порно і нафтова компанія: деталі нового скандалу навколо екоактивістки
17-річна шведська екоактівістка Грета Тунберг потрапила у скандал з еротичним контекстом. На популярному анонімному інтернет-форумі 4chan опублікували фотографії секс-ляльки, зовні дуже схожої на Тунберг. А згодом у мережі з'явилися мало не порнографічні постери із зображенням, у якому побачили натяк на образ екоактивістки.
Правдивість публікації на 4chan перевірити неможливо та й серйозно до неї не поставилися, однак постери із зображенням оголеної дівчини викликали у соцмережах бурхливе обговорення.
Читайте також На честь Грети Тунберг назвали новий вид равликів: відео
Дівчину зобразили зі спини. Її тримають за дві коси, а на нижній частині спини є напис "Грета". А ще нижче чомусь розмістили логотип канадської нафтової компанії X-Site Energy Services.
Звернула увагу на дивне зображення наприкінці лютого мешканка Канади Мішель Наранг у фейсбуці. Вона не сумнівалася у провині компанії в тому, що та виготовила рекламу, схожу на дитяче порно.
За її словами, фотографію їй відправив друг, який працює в X-Site Energy Services. Працівники компанії, мовляв, вирішили так висловити своє ставлення до активістки. Такі стікери начебто роздавали просто на робочих місцях.
У компанії оперативно прокоментували скандал: мовляв, відношення до цих зображень не мають, а образливі малюнки поширюють невідомі.
Невдовзі виявили й автора оригінального малюнка. Ним виявився майстер тату з Аргентини Герман Габріель Каналлу: "Це мій дизайн. X-Site вкрали мій арт і зробили стікер, який використовують для огидних дій. Це жахливо".
Автор обурений, що його малюнок використали з огидною метою / Скріншот з інстаграму Каналлу
Каналлу заявив, що
Водночас, що цікаво, поліція Канади не побачила в історії проблеми й злочину: мовляв, зображення не завдає шкоди Тунберг і аж ніяк не є дитячою порнографією.
Сама Тунберг відреагувала на історію у твіттері так: "Вони діють все більш відчайдушно. Це означає, що ми перемагаємо".
Чим відома Грета Тунберг: коротко
- Відома на весь світ екологічна активістка, яка виступає за боротьбу з глобальним потеплінням.
- Влітку 2018 року Грета розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції, який несподівано набув шаленої популярності у багатьох країнах.
- У 2019 році у віці 16 років Грета виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату.
- Її слова з того виступу "Як ви посміли? Ви вкрали моє дитинство!", скеровані до світових лідерів, відомі чи кожному мешканцю Землі.
- Журнал Time назвав Грету однією з 25 найвпливовіших підлітків світу 2018, а у 2019 році оголосив школярку людиною року.