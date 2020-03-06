Грета Тунберг, порно и нефтяная компания: детали нового скандала вокруг экоактивистки

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг попала в скандал с эротическим контекстом. Сначала на популярном анонимном интернет-форуме 4chan опубликовали фотографии секс-куклы, внешне очень похожей на Тунберг. А потом в сети появились почти порнографические постеры с изображением, в котором увидели намек на образ экоактивистки.

Правдивость публикации на 4chan проверить невозможно и серьезно к ней не отнеслись, однако постеры с изображением обнаженной девушки вызвали в соцсетях бурное обсуждение.

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Девушку изобразили со спины. Ее держат за две косы, а на нижней части спины есть надпись "Грета". А еще ниже зачем-то разместили логотип канадской нефтяной компании X-Site Energy Services.

Обратила внимание на странное изображение в конце февраля жительница Канады Мишель Наранг в фейсбуке. Она не сомневалась в вине компании – что та изготовила рекламу, похожую на детское порно.

По ее словам, фотографию ей отправил друг, который работает в X-Site Energy Services. Работники компании, мол, решили так выразить свое отношение к активистке. Такие стикеры якобы раздавали прямо на рабочих местах.

В компании оперативно прокомментировали скандал: мол, отношение к этим изображениям не имеют, а оскорбительные рисунки распространяют неизвестные.

Вскоре обнаружили и автора оригинального рисунка. Им оказался мастер тату из Аргентины Герман Габриэль Каналлу: "Это мой дизайн. X-Site украли мой арт и сделали стикер, который используют для отвратительных действий. Это ужасно".



Автор возмущен, что его рисунок использовали с отвратительной целью / Скриншот с инстаграма Каналлу

Каналлу заявил, что намерен подать в суд на компанию. И компания отреагировала опять: обнародовала официальные извинения и попросила неравнодушных помочь изъять из обращения стикеры с Тунберг.

В то же время, что интересно, полиция Канады не увидела в истории проблемы и преступления : мол, изображения не наносит ущерба Тунберг и отнюдь не является детской порнографией.

Сама Тунберг отреагировала на историю в твиттере так: "Они действуют все более отчаянно. Это значит, что мы побеждаем".

They are starting to get more and more desperate ...

This shows that we're winning. https://t.co/NLOZL331X9 - Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 29, 2020

Чем известна Грета Тунберг: коротко