Грета Тунберг, порно и нефтяная компания: детали нового скандала вокруг экоактивистки
17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг попала в скандал с эротическим контекстом. Сначала на популярном анонимном интернет-форуме 4chan опубликовали фотографии секс-куклы, внешне очень похожей на Тунберг. А потом в сети появились почти порнографические постеры с изображением, в котором увидели намек на образ экоактивистки.
Правдивость публикации на 4chan проверить невозможно и серьезно к ней не отнеслись, однако постеры с изображением обнаженной девушки вызвали в соцсетях бурное обсуждение.
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Девушку изобразили со спины. Ее держат за две косы, а на нижней части спины есть надпись "Грета". А еще ниже зачем-то разместили логотип канадской нефтяной компании X-Site Energy Services.
Обратила внимание на странное изображение в конце февраля жительница Канады Мишель Наранг в фейсбуке. Она не сомневалась в вине компании – что та изготовила рекламу, похожую на детское порно.
По ее словам, фотографию ей отправил друг, который работает в X-Site Energy Services. Работники компании, мол, решили так выразить свое отношение к активистке. Такие стикеры якобы раздавали прямо на рабочих местах.
В компании оперативно прокомментировали скандал: мол, отношение к этим изображениям не имеют, а оскорбительные рисунки распространяют неизвестные.
Вскоре обнаружили и автора оригинального рисунка. Им оказался мастер тату из Аргентины Герман Габриэль Каналлу: "Это мой дизайн. X-Site украли мой арт и сделали стикер, который используют для отвратительных действий. Это ужасно".
Автор возмущен, что его рисунок использовали с отвратительной целью / Скриншот с инстаграма Каналлу
Каналлу заявил, что
В то же время, что интересно, полиция Канады не увидела в истории проблемы и преступления: мол, изображения не наносит ущерба Тунберг и отнюдь не является детской порнографией.
Сама Тунберг отреагировала на историю в твиттере так: "Они действуют все более отчаянно. Это значит, что мы побеждаем".
Чем известна Грета Тунберг: коротко
- Известная на весь мир экологическая активистка, выступающая за борьбу с глобальным потеплением.
- Летом 2018 Грета начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции, которая неожиданно приобрела огромную популярность во многих странах.
- В 2019 году в возрасте 16 лет Грета выступила с гневной речью на саммите ООН по климату.
- Ее слова из того выступления "Как вы посмели? Вы украли мое детство!", направленные к мировым лидерам, известны чуть ли не каждому жителю Земли.
- Журнал Time назвал Грету одним из 25 самых влиятельных подростков мира 2018, а в 2019 году объявил школьницу человеком года.