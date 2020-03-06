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      Грета Тунберг, порно и нефтяная компания: детали нового скандала вокруг экоактивистки

      - Читати новину українською

      17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг попала в скандал с эротическим контекстом. Сначала на популярном анонимном интернет-форуме 4chan опубликовали фотографии секс-куклы, внешне очень похожей на Тунберг. А потом в сети появились почти порнографические постеры с изображением, в котором увидели намек на образ экоактивистки.

      Правдивость публикации на 4chan проверить невозможно и серьезно к ней не отнеслись, однако постеры с изображением обнаженной девушки вызвали в соцсетях бурное обсуждение.

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      Девушку изобразили со спины. Ее держат за две косы, а на нижней части спины есть надпись "Грета". А еще ниже зачем-то разместили логотип канадской нефтяной компании X-Site Energy Services.

      Обратила внимание на странное изображение в конце февраля жительница Канады Мишель Наранг в фейсбуке. Она не сомневалась в вине компании – что та изготовила рекламу, похожую на детское порно.

      По ее словам, фотографию ей отправил друг, который работает в X-Site Energy Services. Работники компании, мол, решили так выразить свое отношение к активистке. Такие стикеры якобы раздавали прямо на рабочих местах.

      В компании оперативно прокомментировали скандал: мол, отношение к этим изображениям не имеют, а оскорбительные рисунки распространяют неизвестные.

      Вскоре обнаружили и автора оригинального рисунка. Им оказался мастер тату из Аргентины Герман Габриэль Каналлу: "Это мой дизайн. X-Site украли мой арт и сделали стикер, который используют для отвратительных действий. Это ужасно".


      Автор возмущен, что его рисунок использовали с отвратительной целью / Скриншот с инстаграма Каналлу

      Каналлу заявил, что  намерен  подать в суд на компанию. И компания отреагировала опять: обнародовала официальные извинения и попросила неравнодушных помочь изъять из обращения стикеры с Тунберг.

      В то же время, что интересно, полиция Канады не увидела в истории проблемы и преступления: мол,  изображения не наносит ущерба Тунберг и отнюдь не является детской порнографией.

      Сама Тунберг отреагировала на историю в твиттере так: "Они действуют все более отчаянно. Это значит, что мы побеждаем".

      Чем известна Грета Тунберг: коротко

      • Известная на весь мир экологическая активистка, выступающая за борьбу с глобальным потеплением.
      • Летом 2018 Грета начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции, которая неожиданно приобрела огромную популярность во многих странах. 
      • В 2019 году в возрасте 16 лет Грета выступила с гневной речью на саммите ООН по климату.
      • Ее слова из того выступления "Как вы посмели? Вы украли мое детство!", направленные к мировым лидерам, известны чуть ли не каждому жителю Земли. 
      • Журнал Time назвал Грету одним из 25 самых влиятельных подростков мира 2018, а в 2019 году объявил школьницу человеком года. 
      Я не профан в экономике, а самокат – не для Кабмина: Шмыгаль о Гончаруке
      5 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Порно нефть Скандал Грета Тунберг
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