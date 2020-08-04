У Греції тепер нові правила. Туристи змушені платити додатковий збір в розмірі 20 євро за медичні послуги. Їх вони отримують під час свого перебування в країні.

Як повідомили у виданні Greek Reporter, туристи ніколи не платили за медичне обслуговування в Греції. Винятком була госпіталізація.

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Нове правило Міністерство охорони здоров'я Греції ухвалило наприкінці липня. Збір у розмірі 20 євро стягуватимуть з усіх туристів, які звертатимуться в медичні центри, регіональні клініки і амбулаторії лікарень.

Будуть зобов'язані платити і ті туристи, які користуватимуться послугами швидкої медичної допомоги. Варто зазначити, що у разі, якщо іноземні мандрівники матимуть потребу здати аналіз крові та інші види скринінгу, то з них стягуватимуть додаткову оплату. Тарифи визначатиме національна система охорони здоров'я Греції.

► Яка мета нового збору

Нові збори також поширюватимуться не лише на туристів, а й на тих, хто проживає в Греції, але вважається "непостійним" резидентом країни.

У Міністерстві охорони здоров'я країни висловили сподівання, що у такий спосіб зберуть "значні кошти". У 2017 році було прийнято положення закону, який дозволяв лікарням збирати кошти тільки за ті послуги, які вони надають. Однак тепер нова постанова змінює це положення.