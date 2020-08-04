В Греции теперь новые правила. Туристы вынуждены платить дополнительный сбор в размере 20 евро за медицинские услуги. Их они получают во время своего пребывания в стране.

Как сообщили в издании Greek Reporter, туристы никогда не платили за медицинское обслуживание в Греции. Исключением была госпитализация.

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Новое правило Министерство здравоохранения Греции приняло в конце июля. Сбор в размере 20 евро будет взиматься со всех туристов, которые будут обращаться в медицинские центры, региональные клиники и амбулатории больницы.

Будут обязаны платить и те туристы, которые будут пользоваться услугами скорой медицинской помощи. Стоит отметить, что в случае, если иностранные путешественники будут нуждаться сдать анализ крови и другие виды скрининга, то из них будут взимать дополнительную плату. Тарифы будет определять национальная система здравоохранения Греции.

► Какова цель нового сбора

Новые сборы также будут распространяться не только на туристов, но и на тех, кто проживает в Греции, но считается "непостоянным" резидентом страны.

В Министерстве здравоохранения страны выразили надежду, что таким образом соберут "значительные средства". В 2017 году было принято положение закона, который позволял больницам собирать средства только за те услуги, которые они предоставляют. Однако теперь новое постановление меняет это положение.