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      Група українців з пересадженими органами піднялась на Говерлу і встановила рекорд

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      Учасники сходження на Говерлу
      Учасники сходження на Говерлу / Фейсбуксторінка Артема Сорокіна

      Найвищу гору Українських Карпат Говерлу підкорила група з 25 українців з пересадженими органами – нирками, печінкою та серцями. Це сходження на вершину стало новим зафіксованим рекордом України.

      Разом з цими людьми на Говерлу піднялись родичі, які є їхніми донорами, лікарі, активісти та представники влади. Загалом група складала з близько 90 людей, розповіла Укрінформу активістка Ольга Дзюба, яка теж здійснила сходження на Говерлу.

      Читайте також: Ветерани піднялися на одну з найвищих вершин Карпат: захопливе відео

      Рекордне сходження на гору тривало майже 4 години. Спершу планували, що на Говерлу піднімуться 30 людей з пересадженими органами, але 5 через погане самопочуття вимушені були зупинити похід.

      Решту учасників супроводжували рятувальники та медики екстреної допомоги.

      На самій вершині підняли національний прапор.

      Ми хотіли показати, що люди з пересадженими органами є абсолютно повноцінними членами суспільства. Адже трансплантація відкриває друге дихання. Людина, яка роками була прив’язаною до діалізного апарату, може бути вільною, може подорожувати,
      – розповіла голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства iDonor" Ірина Заславець.

      Сходження на Говерлу мало ще одну мету – звернути увагу суспільства на те, що в Україні вкрай потрібно розвивати трансплантологію. Адже щороку трансплантації органів потребують 5 тисяч українців. Понад 3 тисячі помирають, не дочекавшись операції.

      До речі, 1 донор може врятувати життя 8 людей, що потребують трансплантації.

      Читайте також: Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?

       

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      Теги: Новини України Подорожі Трансплантація Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина
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