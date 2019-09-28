Група українців з пересадженими органами піднялась на Говерлу і встановила рекорд

Найвищу гору Українських Карпат Говерлу підкорила група з 25 українців з пересадженими органами – нирками, печінкою та серцями. Це сходження на вершину стало новим зафіксованим рекордом України.

Разом з цими людьми на Говерлу піднялись родичі, які є їхніми донорами, лікарі, активісти та представники влади. Загалом група складала з близько 90 людей, розповіла Укрінформу активістка Ольга Дзюба, яка теж здійснила сходження на Говерлу.

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Рекордне сходження на гору тривало майже 4 години. Спершу планували, що на Говерлу піднімуться 30 людей з пересадженими органами, але 5 через погане самопочуття вимушені були зупинити похід.

Решту учасників супроводжували рятувальники та медики екстреної допомоги.

На самій вершині підняли національний прапор.

Ми хотіли показати, що люди з пересадженими органами є абсолютно повноцінними членами суспільства. Адже трансплантація відкриває друге дихання. Людина, яка роками була прив’язаною до діалізного апарату, може бути вільною, може подорожувати,

– розповіла голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства iDonor" Ірина Заславець.

Сходження на Говерлу мало ще одну мету – звернути увагу суспільства на те, що в Україні вкрай потрібно розвивати трансплантологію. Адже щороку трансплантації органів потребують 5 тисяч українців. Понад 3 тисячі помирають, не дочекавшись операції.

До речі, 1 донор може врятувати життя 8 людей, що потребують трансплантації.

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