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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Харківські митники затримали партію марихуани вагою 14 кілограмів

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Чоловік намагався вивезти товар до Росії
Чоловік намагався вивезти товар до Росії / SFSofUkraine

В ніч з 15 на 16 липня у пункті пропуску "Гоптівка" харківські митники виявили майже 14 кг наркотиків.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України на своїй сторінці у Facebook.

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Допоміг виявити наркотики службовий собака, який зреагував на бак автомобіля.

У ході подальшого огляду після демонтажу паливного баку транспортного засобу було виявлено 18 пакунків із травичкою загальною вагою 9,7 кілограма та 8 пакунків з гашишем загальною вагою 4,1 кілограма. Загалом було виявлено 26 пакунків загальною вагою 13,8 кілограма,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час усного декларування водій авто заявив, що не перевозить жодних заборонених предметів.

Відносно правопорушника складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

 

Теги: Новини України Державна фіскальна служба Наркотики
Джерело: 24 Канал
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