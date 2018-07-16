Харківські митники затримали партію марихуани вагою 14 кілограмів
В ніч з 15 на 16 липня у пункті пропуску "Гоптівка" харківські митники виявили майже 14 кг наркотиків.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України на своїй сторінці у Facebook.
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Допоміг виявити наркотики службовий собака, який зреагував на бак автомобіля.
У ході подальшого огляду після демонтажу паливного баку транспортного засобу було виявлено 18 пакунків із травичкою загальною вагою 9,7 кілограма та 8 пакунків з гашишем загальною вагою 4,1 кілограма. Загалом було виявлено 26 пакунків загальною вагою 13,8 кілограма,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час усного декларування водій авто заявив, що не перевозить жодних заборонених предметів.
Відносно правопорушника складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.