Про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі. Прокурори та поліцейські знайшли рештки чоловіка, якого вбили окупанти.

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Наразі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.



Тіло знайшли біля села Мала Рогань / Фото Харківської обласної прокуратури

Триває судово-медична експертиза

Прокурори, криміналісти та слідчі 10 серпня оглянули лісосмугу поблизу села Мала Рогань. Вони знайшли рештки тіла чоловіка зі зв'язаними руками.

За попередньою версією слідства, потерпілого вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт. Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи,

– повідомили у прокуратурі.



Руки чоловіка були зв'язані / Фото Харківської обласної прокуратури

Знайшли тіло і на Київщині

Окупанти закатували чоловіка на Київщині у Новому Заліссі. Його тіло знайшли на території, де були позиції загарбників.

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Керівник управління Нацполіції області Андрій Нєбитов розповів, що руки загиблого були зв'язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Ця ж мотузка була намотаною на шию вбитого.

"Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили", – вважає Нєбитов.

Поліцейський також розповів, що це вже друге тіло, яке знайшли у Новому Заліссі. Кілька місяців тому виявили вбитого переселенця з Донеччини.

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