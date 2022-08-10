Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре. Прокуроры и полицейские обнаружили останки мужчины, которого убили оккупанты.
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В настоящее время начались досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством.
Тело нашли возле села Малая Рогань / Фото Харьковской областной прокуратуры
Продолжается судебно-медицинская экспертиза
Прокуроры, криминалисты и следователи 10 августа осмотрели лесополосу вблизи села Мала Рогань. Они обнаружили остатки тела мужчины со связанными руками.
По предварительной версии следствия, потерпевшего убили российские военные, когда оккупировали указанный населенный пункт. В настоящее время труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы,
– сообщили в прокуратуре.
Руки мужчины были связаны / Фото Харьковской областной прокуратуры
Нашли тело и в Киевской области
оккупанты замучили мужчину на Киевщине в Новом Залесье. Его тело обнаружили на территории, где были позиции захватчиков.
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Руководитель управления Нацполиции области Андрей Небитов рассказал, что руки погибшего были связаны веревкой с крепежом через железный карабин буксировочного троса. Эта же веревка была намотана на шею убитого.
"Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", – считает Небитов.
Полицейский также рассказал, что это уже второе тело, найденное в Новом Залесье. Несколько месяцев назад обнаружили убитого переселенца из Донбасса.
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