Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре. Прокуроры и полицейские обнаружили останки мужчины, которого убили оккупанты.

К теме Люди потеряли все, что имели: россияне на Харьковщине полностью уничтожили предприятие

В настоящее время начались досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством.



Тело нашли возле села Малая Рогань / Фото Харьковской областной прокуратуры

Продолжается судебно-медицинская экспертиза

Прокуроры, криминалисты и следователи 10 августа осмотрели лесополосу вблизи села Мала Рогань. Они обнаружили остатки тела мужчины со связанными руками.

По предварительной версии следствия, потерпевшего убили российские военные, когда оккупировали указанный населенный пункт. В настоящее время труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы,

– сообщили в прокуратуре.



Руки мужчины были связаны / Фото Харьковской областной прокуратуры

Нашли тело и в Киевской области

оккупанты замучили мужчину на Киевщине в Новом Залесье. Его тело обнаружили на территории, где были позиции захватчиков.

Читайте также На Киевщине нашли тела более 1 300 местных: большинство оккупанты убили из огнестрельного оружия

Руководитель управления Нацполиции области Андрей Небитов рассказал, что руки погибшего были связаны веревкой с крепежом через железный карабин буксировочного троса. Эта же веревка была намотана на шею убитого.

"Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", – считает Небитов.

Полицейский также рассказал, что это уже второе тело, найденное в Новом Залесье. Несколько месяцев назад обнаружили убитого переселенца из Донбасса.

Обратите внимание – россияне терроризируют украинцев в Изюме: смотрите видео