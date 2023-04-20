За повідомленням правоохоронців, трапилося це на Астрономічній вулиці міста. Однак на холоднокровному вбивстві 53-річний чоловік не зупинився.

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Після вбивства чоловік взявся за розчленування

Як довели прокурори, вбивця та потерпілий разом працювали. Через що виник конфлікт між колегами – невідомо. Однак після нього 39-річний потерпілий вирішив вийти на балкон, щоб перекурити.

Саме у цей час його колега та товариш по чарці підійшов ззаду, закрив лівою рукою жертві рот, а правою став тиснути на потилицю. При цьому він щільно притискав голову чоловіка до тулуба, чим зламав йому шию.

Коли ж колега перестав подавати ознаки життя, вбивця вирішив "замести сліди".

Вбивця переніс його тіло з балкону в квартиру. У ванні він розчленував тіло на шматки, розклав по пакетах та сховав у коробку, яку надалі зберігав у шафі у своїй кімнаті,

– розповіли у прокуратурі.

Вбивця сяде за ґрати

Після проведення слідства та надання усіх доказів, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури Харкова відбувся суд. Під час судового розгляду 53-річний чоловік свою вину визнав лише частково. Він пояснив, що наміру позбавляти колегу життя він не мав.

Проте Київський районний суд Харкова виніс обвинувальний вирок. Він визнав харків’янина винного у вбивстві. Йому інкримінували порушення частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

Згідно з КК України, за такий злочин передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. І харків'янину присудили майже максимальний термін – 14 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.