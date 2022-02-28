Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Перестрілка у Харкові: останні дані

За даними слідства, 28 лютого 2022 року поблизу перехрестя вулиці Деревянка та проспекті Науки міст Харкова відбувся бій між ЗСУ та диверсійною групою з Росії.

У результаті обстрілів з боку військових Росії, загинула жінка.

7-річного та 4-річного хлопчиків доставлено до лікарні з кульовими пораненнями тіла.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Розслідування проводять слідчі Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області.

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