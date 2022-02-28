Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Перестрелка в Харькове: последние данные

По данным следствия, 28 февраля 2022 года у перекрестка улицы Деревянка и проспекта Науки города Харькова состоялся бой между ВСУ и диверсионной группой из России.

В результате обстрелов со стороны военных России погибла женщина.

7-летний и 4-летний мальчики доставлены в больницу с пулевыми ранениями тела.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Расследование проводится следователями Харьковского районного управления №3 ГУНП в Харьковской области.

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