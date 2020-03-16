Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися

В Україні підтвердили 5 випадків зараження SARS-cov-2, серед інфікованих – перша жертва. В яких областях зафіксували поширення коронавірусу Covid-19 та у якому стані перебувають хворі.

Про нові випадки, які фіксують в Україні оперативно повідомляє Здоров'я 24.

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Скільки українців захворіли на коронавірус Covid-19

В Україні 5 підтверджених випадків зараження SARS-cov-2. Відтак, 4 хворих на коронавірус Covid-19 виявили в Чернівецькій області та одну хвору жінку в Радомишлі, Житомирська область. На жаль, жінка стала першою жертвою коронавірусу в Україні.

Цікаво: SARS-cov-2 – офіційна назва вірусу, а от Covid-19 – назва хвороби, яку провокує вірус.

Коронавірус в Чернівцях

У Чернівецькій області наразі найбільша кількість заражених SARS-cov-2 в Україні – на коронавірус хворі четверо людей.

16 березня в Чернівецькій області у двох жінок лабораторно підтвердили Covid-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний.

​Одна з заражених коронавірусом повернулася з Італії. Всіх, з ким вона близько контактувала, ізолювали в умовах стаціонару.

Друга жінка останнім часом не виїжджала за межі України. Однак контактувала із зараженими коронавірусом. Раніше її госпіталізували зі симптомами гострого вірусного захворювання.

12 березня тест на коронавірус показав позитивний результат у чоловіка, жінка якого нещодавно повернулась з Італії.

Через те, що чоловік не був в Італії, а заразився в Україні, перевірятимуть мешканців усього села, де він проживає. Лікарі підозрюють, що заразився він саме від своєї жінки – хоч у неї відсутні симптоми. Окрім цього, багато жителів села їздять на заробітки в Італію. Стан хворого стабільний, а дружина чоловіка перебуває на обсервації.

29 лютого повідомили про першого хворого на коронавірус Covid-19. Заразився чоловік середнього віку з Чернівців.

Ще 21 лютого він разом із дружиною повернувся з Італії до України. Згодом чоловікові стало погано, його госпіталізували з симптомами застуди та першінням у горлі.

Він перебуває в інфекційній лікарні Чернівців, де йому надають відповідне лікування. Усіх людей, з якими контактував чоловік, встановили. 16 березня повідомили, що чоловік одужує, адже тести на коронавірус – негативні.

Перша жертва коронавірусу – померла жінка з Радомишля

12 березня з легеневою пневмонією госпіталізували жінку з Радомишля, яка повернулася з Польщі 1 березня.

Симптоми застуди жінка почала відчувати значно раніше, але не зверталась до лікарні. Окрім того, вона навіть з'їздила погостювати до Львова та відвідала церкву. Коли її стан погіршився, вона звернулась до лікарні, де їй одразу поставили підозру.

Ввечері стало відомо, що результат тесту на коронавірус позитивний. Зранку 13 березня її стан був поганим – пацієнтку довелося під'єднати до штучної вентиляції легень. За словами лікарів, до опівдня її стан стабілізувався.

До обіду стан хворої знову погіршився – 13 березня жінка померла.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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