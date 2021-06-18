Хлопець покінчив з життям у селі Антонівка. Сам загиблий був родом із Кропивницького. Про це повідомив керівник Херсонської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Руслан Циганков.

Читайте також В Одесі наклав на себе руки прикордонник: застрелився з табельного пістолета

Солдату залишилось служити близько 6 місяців

Строковик прослужив вже близько року і до кінця служби йому залишилось лише 6 місяців. Як повідомляють ЗМІ, перевірили і телефонне листування загиблого, вона свідчить про депресивний настрій хлопця.

У справі проводять експертизи

Поки що проводять експертизи, які мають пролити світло на всі обставини трагедії. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство позначкою "самогубство" та за статтею про нестатутні взаємовідносини між колегами.

Раніше вкоротив собі віку матрос на Одещині

Зазначимо, що подібний моторошний інцидент стався 30 травня у військовій частині на Одещині. 21-річний матрос-строковик застрелився з автомата у збройовій кімнаті. Лише за кілька днів до цього він повернувся з відпустки.

До теми На Одещині ще один прикордонник скоїв самогубство: він застрелився з табельного пістолета