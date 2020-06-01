В понеділок, 1 червня, близько 11.00 ранку на Херсонщині було виявлено тіло військовослужбовця одного із підрозділів з вогнепальним пораненням.

Загиблий виявився бійцем 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України. Саме на сторінці цієї бригади і було повідомлено про загиблого.

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В повідомленні вказано, що за попередньою версією слідства, він вчинив самогубство.

Цю версію підтримує і місцева волонтерка Інна Усачова. За її даними, з життям покінчив молодший лейтенант.

Ситуація з бійцями 95-ї бригади

Варто відзначити, що це самогубство ніяк не пов'язане з викраденням бійця 95 ОДШБр, яке відбулося в суботу, 30 серпня, на посту поблизу Чонгара на адмінкордоні з окупованим Кримом. Це підтвердили в коментарі 24 каналу.

Щодо викраденого бійця, то, за попередньою версією, це здійснили російські окупанти. У військовослужбовця на посту не було зброї, а на місці виявили сліди боротьби.