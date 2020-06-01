В понедельник, 1 июня, около 11.00 утра на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений с огнестрельным ранением.

Погибший оказался бойцом 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. Именно на странице этой бригады и было сообщено о погибшем.

К слову Сбросили гранату с дрона: украинский военный ранен из-за атаки боевиков

В сообщении указано, что по предварительной версии следствия он совершил самоубийство.

Эту версию поддерживает и местная волонтер Инна Усачова. По ее данным, с жизнью свел счеты младший лейтенант.

Ситуация с бойцами 95-й бригады

Стоит отметить, что это самоубийство никак не связано с похищением бойца 95 ОДШБр, которое состоялось в субботу, 30 августа, на посту вблизи Чонгара на админгранице с оккупированным Крымом. Это подтвердили в комментарии 24 каналу.

Что касается похищенного бойца, то, по предварительной версии, это сделали русские оккупанты. В военнослужащего на посту не было оружия, а на месте обнаружили следы борьбы.