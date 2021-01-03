У США 2 жінки з дітьми хотіли вкрасти продуктів для різдвяної вечері. Поліцейський, що прибув на виклик, замість того, аби звинуватити жінок, купив їм продуктів.

Інцидент стався 20 грудня. Охоронці супермаркету заявили, що жінки не просканували на касі самообслуговування всі продукти. Про це повідомили у поліції міста Сомерсет у штаті Массачусетс.

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Жінок попросили зачекати на поліцію. Тоді на виклик прибув офіцер Метт Ліма.

Що зробив поліцейський

Чоловік відвів підозрюваних у бік. Жінки розповіли поліцейському, що зараз проживають важкі часи, а грошей не вистачає навіть для різдвяної вечері.

Мама дітей зараз без роботи. У неї є сімейні проблеми, вона хотіла взяти продукти для різдвяної вечері для дітей,

– розповів Ліма.

Правоохоронець вирішив не звинувачувати жінок. Він попросив їх повернути продукти, а сам придбав їм подарункові сертифікати на 250 доларів, для покупок на різдвяну вечерю.

Офіцер зізнався, що жінки були шоковані і дуже вдячні. За словами Ліми, вони нагадали йому про власних дітей, тож поліцейський мусив допомогти.

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