В США 2 женщины с детьми хотели украсть продуктов для рождественского ужина. Полицейский, прибывший на вызов, вместо того, чтобы обвинить женщин, купил им продуктов.

Инцидент произошел 20 декабря. Охранники супермаркета заявили, что женщины не просканировали на кассе самообслуживания все продукты. Об этом сообщили в полиции города Сомерсет в штате Массачусетс.

Читайте также В США вандалы напали на дома топ-чиновников: оставили фальшивую кровь и голову свиньи

Женщин попросили подождать полицию. Тогда на вызов прибыл офицер Мэтт Лима.

Что сделал полицейский

Мужчина отвел подозреваемых в сторону. Женщины рассказали полицейскому, что сейчас переживают тяжелые времена, а денег не хватает даже для рождественского ужина.

Мама детей сейчас без работы. У нее есть семейные проблемы, она хотела взять продукты для рождественского ужина для детей,

– рассказал Лима.

Милиционер решил не обвинять женщин. Он попросил их вернуть продукты, а сам приобрел им подарочные сертификаты на 250 долларов, для покупок на рождественский ужин.

Офицер признался, что женщины были шокированы и очень благодарны. По словам Лимы, они напомнили ему о собственных детях, поэтому полицейский должен помочь.

Кстати Фото новорожденной девочки, на котором так и не появился ее брат-близнец: поразительная история