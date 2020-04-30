Хотілося б кращого ставлення, – лікар-інфекціоніст розповіла про надбавки медикам

Влада України обіцяє медпрацівникам надбавки в розмірі 300% від зарплати. Також фінансово заохочує лікарів і місцева влада. Про розмір зарплат та хворих на коронавірус медиків – читайте далі.

Першу надбавку медики Чернівецької лікарні отримали з обласного бюджету в березні. Про це лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко розповіла в ефірі 24 каналу.

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За її словами, це був лише один оклад. До Великодня вони отримали мінімальні аванси й були дуже цим пригнічені.

Наприклад, лікар вищої категорії зі стажем понад 10 років отримує на 11 гривень більше, ніж мінімальна зарплата в Україні.Це мізер, яким держава оцінює працю тих, хто рятує життя людей,

– зазначила Кобевко.

Вона повідомила, що лікарям міського підпорядкування, які працюють в осередку коронавірусу, видали з міського бюджету надбавки одразу. Вони отримали по 15 тисяч гривень, медсестри по 10 тисяч, санітарні лікарі — по 7 тисяч.

"Медики області лише сьогодні (30 квітня – 24 канал) видали надбавки з державного бюджету: приблизно 10 тисяч для лікарів і 7 тисяч для медсестер", – уточнила Кобевко.

Що відомо про надбавки лікарям?Їх запровадили у більшості країн світу, які зачепила пандемія коронавірусу. Наприклад, в Україні центральна влада пообіцяла медикам, які працюють з коронавірусом, 300% надбавки до зарплати, а всім решта – 200%.



Крім того, допомагає і місцева влада. Наприклад, у Києві лікарям виділили додатково 10,8 мільйона гривень, які будуть розподілені між ними, а у Львові кожен медик, який працює з коронавірусом додатково отримує ще 10 тисяч гривень.

Лікарка вважає, що оцінка праці медиків не відповідає тим надбавкам, які обіцяли в уряді, оскільки за кордоном оплата праці медиків набагато вища.

Хотілося б кращого ставлення. У нашій лікарні захворіли багато медпрацівників, частково вони повинні купувати ліки самі. Зараз ми забезпечені засобами захисту, але немає правильного розподілу робочого часу,

– додала Кобевко.

Дивіться відео: лікар-інфекціоніст про надбавки медикам

Натомість, начальник відділу Центру громадського здоровя Роман Родина зазначив, що питанням зарплати лікарів опікується саме Міністерство охорони здоров'я. Є вже низка рішень, схвалені урядом, вони зараз втілюються в життя.

Уже є додаткове фінансування на зарплати лікарям, які вони отримають за березень, є механізми щодо отримання зарплат лікарям, які вони отримуватимуть за квітень. Тобто, це питання виключно в компетенції Міністерства охорони здоров'я України,

– повідомив Родина.

Про значну кількість хворих на коронавірус медиків

Кількість хворих на COVID-19 медпрацівників в Україні становить майже 20% від усіх підтверджених випадків. Може бути кілька причин:

Кожна лікарня має так звані маршрути пацієнтів із підозрою, або з підтвердженими випадками коронавірусу. Якщо ці маршрути порушуються, то вона контактує з лікарями, що не вживають засобів захисту. Неправильне використання засобів індивідуального захисту. Недостатнє забезпечення засобами індивідуального захисту.

За словами Романа Родини, проблему захворювання лікарів треба вивчати комплексно, з урахуванням того, де вони заразилися, які моменти сприяли цьому зараженню. Для цього зараз у МОЗ створена комісія, яка розглядає кожний випадок захворювання лікарів на COVID-19.

Важливо! В Україні на коронавірус захворіли понад 2 тисячі медиків. Більшість із них інфікувалися від хворих пацієнтів. Тобто, кожен 5-й інфікований в Україні – працівник медзакладу.

Він також розповів, що завдяки тому, що Україна обрала стратегію стримування, тобто, ввели карантинні заходи, наразі немає такого швидкого зростання захворюваності.

Це сприяє тому, що навантаженість на систему охорони здоров'я не є піковою. Зараз ми бачимо стабілізацію рівні приросту захворюваності. Протягом останніх діб кількість лабораторно підтверджених випадків у межах від 400 до 500,

– сказав Родина.

До того ж, як він зазначив, 29 квітня була рекордна кількість досліджень – 7 315. Це означає, що чим проводять тестувань, тим більше виявляють інфікованих.

"Важливий момент – відсоток позитивних проб від проведених досліджень. Якщо він тиждень тому був 10 – 11 %, то зараз він поступово йде на спад і становить 8 – 8,5%. Ми більше тестуємо, але відсоток виявлення менший", – підсумував Родина.

Детальніше дивіться у відео розмови з Романом Родиною: