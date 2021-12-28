Саме у період різдвяно-новорічних свят до лікарень надходить безліч дітей. Зокрема, із опіками. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Напередодні він відвідав опіковий центр Київської міської клінічної лікарні № 2.

Увага Збирання снігу може стати причиною раптової зупинки серця: що треба знати

Це заклад, у якому лікарі "витягують" пацієнтів з усієї країни навіть при найкритичніших опіках з 70% ураження площі шкіри.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Інколи лікарям дуже важко врятувати життя попечених дітей, які отримали понад половини опіків шкірного покриву тіла. А причиною цієї трагедії є необережність та/або безвідповідальність батьків".

Тож лікарі просять усіх бути дуже уважними і обережними, адже у зимові свята до них найбільше потрапляє саме діток із різними опіками – починаючи від малюків і закінчуючи підлітками. Головна причина – небезпечні ігри із піротехнікою.

На жаль, також багато є і тих, хто "обожнює робити селфі" біля високовольтних проводів.

Довідка. Понад 12 тисяч дітей в Україні щороку отримують опіки. Вони посідають перше місце серед дитячого травматизму. Приблизно 90% з них стаються на кухні у дітей віком до 5 років.

Прості поради, як запобігти опікам

Гарячі рідини є найбільш поширеною причиною опіків для дітей від 0 до 5 років і людей похилого віку. Тож, не залишайте у доступному для маленьких дітей місці чашки з гарячими напоями чи кип'ятком. Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип'ятильників й чайників не звисали вниз. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися піротехнічними виробами. Навіть звичайні петарди можуть завдати непоправної шкоди. Розкажіть дитині, особливо підлітку, якою небезпечною може стати "гра у зачеперів" (коли люди зачіпаючись за транспорт, який рухається, задля забави). Термічні опіки, які діти отримують під час селфі на потягах чи в інших місцях із високою напругою, можуть коштувати життя.

Виконання цих порад не потребує додаткових матеріальних витрат з боку батьків, але точно врятує життя та здоров'я вашій дитині,

– наголосив Ляшко.

Текст публікації Віктора Ляшка:

Святкові дні для медиків – це завжди підвищена готовність, особливо у період новорічних та різдвяних свят.

Сьогодні відвідав опіковий центр Київської міської клінічної лікарні №2. Це заклад, у якому лікарі "витягують" пацієнтів з усієї країни навіть при найкритичніших опіках з 70% ураження площі шкіри.

Наразі лікарі просять всіх бути дуже уважними і обережними, адже у зимові свята до них найбільше потрапляє саме діток із різними опіками, починаючи від малюків і закінчуючи підлітками через небезпечні забавки із піротехнікою. А також багато, на жаль, і так званих "обожнювачів селфі" біля високовольтних проводів. Понад 12 тисяч дітей в Україні щороку отримують опіки, які займають перше місце серед дитячого травматизму. Близько 90% з них стаються на кухні у дітей віком до п'яти років.

Інколи лікарям дуже важко врятувати життя попечених дітей, які отримали понад 50% опіків шкірного покриву тіла. А причиною цієї трагедії є необережність та/або безвідповідальність батьків.