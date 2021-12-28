Именно в период рождественско-новогодних праздников в больницы поступает множество детей. В частности, с ожогами. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Накануне он посетил ожоговый центр городской клинической больницы № 2.

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Это учреждение, в котором врачи "вытаскивают" пациентов со всей страны даже при самых критических ожогах с 70% поражения площади кожи.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Иногда врачам очень трудно спасти жизнь обожженных детей, которые получили более половины ожогов кожного покрова тела. А причиной этой трагедии является неосторожность и/или безответственность родителей".

Поэтому врачи просят всех быть очень внимательными и осторожными, ведь в зимние праздники к ним больше всего попадает именно деток с различными ожогами – начиная от малышей и заканчивая подростками. Главная причина – опасные игры с пиротехникой.

К сожалению, также много есть и тех, кто "обожает делать селфи" возле высоковольтных проводов.

Справка. Более 12 тысяч детей в Украине ежегодно получают ожоги. Они занимают первое место среди детского травматизма. Примерно 90% из них происходят на кухне у детей в возрасте до 5 лет.

Простые советы, как предотвратить ожоги

Горячие жидкости являются наиболее распространенной причиной ожогов для детей от 0 до 5 лет и пожилых людей. Поэтому, не оставляйте в доступном для маленьких детей месте чашки с горячими напитками или кипятком. Следите за тем, чтобы провода электрических кипятильников и чайников не свисали вниз. Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями. Даже обычные петарды могут нанести непоправимый вред. Расскажите ребенку, особенно подростку, какой опасной может стать "игра в зацеперов" (когда люди зацепляются за транспорт, который движется, ради забавы). Термические ожоги, которые дети получают во время селфи на поездах или в других местах с высоким напряжением, могут стоить жизни.

Выполнение этих советов не требует дополнительных материальных затрат со стороны родителей, но точно спасут жизнь и здоровье вашему ребенку,

– подчеркнул Ляшко.

Текст публикации Виктора Ляшко:

Праздничные дни для медиков – это всегда повышенная готовность, особенно в период новогодних и рождественских праздников.

Сегодня посетил ожоговый центр Киевской городской клинической больницы №2. Это учреждение, в котором врачи "вытягивают" пациентов со всей страны даже при самых критических ожогах с 70% площади поражения кожи.

Сейчас врачи просят всех быть очень внимательными и осторожными, ведь в зимние праздники к ним больше всего попадает именно деток с различными ожогами, начиная от малышей и заканчивая подростками из-за опасных игрушек с пиротехникой. А также много, к сожалению, и так называемых "обожателей селфи" возле высоковольтных проводов. Более 12 тысяч детей в Украине ежегодно получают ожоги, которые занимают первое место среди детского травматизма. Около 90% из них происходят на кухне у детей в возрасте до пяти лет.

Иногда врачам очень трудно спасти жизнь обожженных детей, которые получили более 50% ожогов кожного покрова тела. А причиной этой трагедии является неосторожность и / или безответственность родителей.