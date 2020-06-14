Хто спустошував полиці з туалетним папером під час пандемії: дослідження
Німецькі вчені провели дослідження, аби з'ясувати, завдяки кому з магазинів зникав туалетний папір під час спалаху коронавірусу. Таким чином, психологам вдалось створити портрет типового "скупника".
Вчені опитали понад 1 000 людей
Вчені опитали більше ніж тисячу осіб у 35 країнах світу. Про це повідомляє видання Plos One.
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Риси "скупника" паперу
Дослідники з Вестфальського університету стверджують, що люди, які під час спалаху коронавірусу, перш за все, кинулись у супермаркети за папером, виявились більш емоційними та відповідальними, ніж інші. До загрози пандемії вони поставились з усією серйозністю.
Серед рис типового "скупника" психологи виділили відповідальність за близьких та бажання їх убезпечити.
Кому найбільше потрібні запаси туалетного паперу
- Щодо віку, то першими робили запаси літні люди, меншою мірою, – молодь. Дослідники кажуть, що старші люди ходили до магазинів за папером частіше і купували його значно більшу кількість.
- Частіше туалетний папір купували європейці, менше – жителі Північної Америки. Проте останні робили більш масштабні запаси.
- Щодо чоловіків та жінок, то представниці прекрасної статі більше відчували тривогу щодо спалаху COVID-19 і це напряму впливало на величину списку для покупок, у якому неодмінно був туалетний папір.