Німецькі вчені провели дослідження, аби з'ясувати, завдяки кому з магазинів зникав туалетний папір під час спалаху коронавірусу. Таким чином, психологам вдалось створити портрет типового "скупника".

Вчені опитали понад 1 000 людей

Вчені опитали більше ніж тисячу осіб у 35 країнах світу. Про це повідомляє видання Plos One.

Цікаво Біблія замість алкогольних напоїв: в Аргентині церкву відкрили у вигляді бару – фото

Риси "скупника" паперу

Дослідники з Вестфальського університету стверджують, що люди, які під час спалаху коронавірусу, перш за все, кинулись у супермаркети за папером, виявились більш емоційними та відповідальними, ніж інші. До загрози пандемії вони поставились з усією серйозністю.

Серед рис типового "скупника" психологи виділили відповідальність за близьких та бажання їх убезпечити.

Кому найбільше потрібні запаси туалетного паперу