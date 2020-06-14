Кто опустошал полки с туалетной бумагой во время пандемии: исследование
Немецкие ученые провели исследование, чтобы выяснить, благодаря кому из магазинов исчезал туалетная бумага во время вспышки коронавируса. Таким образом, психологам удалось создать портрет типичного "скупщика".
Ученые опросили более 1 000 человек
Ученые опросили более тысячи человек в 35 странах мира. Об этом сообщает издание Plos One.
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Черты "скупщика" бумаги
Исследователи из Вестфальского университета утверждают, что люди, которые во время вспышки коронавируса, прежде всего, бросились в супермаркеты за туалетной бумагой, оказались более эмоциональными и ответственными, чем другие. К угрозе пандемии они отнеслись со всей серьезностью.
Среди черт типичного "скупщика" психологи выделили ответственность за близких и желание их обезопасить.
Кому больше всего нужны запасы туалетной бумаги
- Относительно возраста, то первыми делали запасы пожилые люди в меньшей степени – молодежь. Исследователи говорят, что старшие люди ходили в магазины за бумагой чаще и покупали ее значительно большее количество.
- Чаще туалетную бумагу покупали европейцы, меньше – жители Северной Америки. Однако последние делали более масштабные запасы.
- Что касается мужчин и женщин, то представительницы прекрасного пола более испытывали тревогу относительно вспышки COVID-19, и это напрямую влияло на величину списка для покупок, в котором непременно был туалетная бумага.