Немецкие ученые провели исследование, чтобы выяснить, благодаря кому из магазинов исчезал туалетная бумага во время вспышки коронавируса. Таким образом, психологам удалось создать портрет типичного "скупщика".

Ученые опросили более 1 000 человек

Ученые опросили более тысячи человек в 35 странах мира. Об этом сообщает издание Plos One.

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Черты "скупщика" бумаги

Исследователи из Вестфальского университета утверждают, что люди, которые во время вспышки коронавируса, прежде всего, бросились в супермаркеты за туалетной бумагой, оказались более эмоциональными и ответственными, чем другие. К угрозе пандемии они отнеслись со всей серьезностью.

Среди черт типичного "скупщика" психологи выделили ответственность за близких и желание их обезопасить.

Кому больше всего нужны запасы туалетной бумаги