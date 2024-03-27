Таку думку висловив 24 Каналу головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах, зазначивши, що теракти в Європі можуть статися, якщо ФСБ Росії допомагатиме ІДІЛу в організації. Він впевнений, що ФСБ також сприяли теракту у "Крокус Сіті Хол".
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Попередження про майбутні теракти
Країни Заходу знову попереджають Росію, про можливі повторні теракти на їхній території.
Розпочалась нова гра між спецслужбами – в цій грі Росія опинилась у програшні ситуації,
– сказав Фараджаллах.
Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" зазначив, що Росія завжди хотіла показати, що вона "наддержава". Ситуація в Росії показує абсолютно інше.
Росія не напряму, але допомогла ІДІЛу, коли закрила очі на застороги інших країн, коли не почала одразу протидіяти терористам,
– наголосив Фараджаллах.
На думку Мохаммада Фараджаллаха, попередження Заходу про майбутні теракти "неофіційна пропозиція" Путіну розпочати деескалацію війни в Україні, і об’єднатися проти іншого ворога – терористів.
Загроза нових терактів: що відомо
- Посольства США, Великобританії та Німеччини в Москві 7 березня випустили важливе попередження для своїх громадян, які перебувають у російській столиці. Вони попередили про можливі теракти. Закликали обмежити подорожі Росією найближчим час та уникати великого скупчення людей.
- Відомо, що лідер Кремля час зустрічі з високопоставленими офіцерами ФСБ критикував "відверто провокаційні заяви" західних посадовців, які попереджали про неминучий теракт у Росії.
- Натомість Росія висуває звинувачення проти США, Великої Британії та України у зв'язку з терактом у "Крокус Сіті Холі". У відповідь на це, Держдепартамент США чітко заперечив такі заяви Кремля.