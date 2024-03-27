Таку думку висловив 24 Каналу головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах, зазначивши, що теракти в Європі можуть статися, якщо ФСБ Росії допомагатиме ІДІЛу в організації. Він впевнений, що ФСБ також сприяли теракту у "Крокус Сіті Хол".

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Попередження про майбутні теракти

Країни Заходу знову попереджають Росію, про можливі повторні теракти на їхній території.

Розпочалась нова гра між спецслужбами – в цій грі Росія опинилась у програшні ситуації,

– сказав Фараджаллах.

Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" зазначив, що Росія завжди хотіла показати, що вона "наддержава". Ситуація в Росії показує абсолютно інше.

Росія не напряму, але допомогла ІДІЛу, коли закрила очі на застороги інших країн, коли не почала одразу протидіяти терористам,

– наголосив Фараджаллах.

На думку Мохаммада Фараджаллаха, попередження Заходу про майбутні теракти "неофіційна пропозиція" Путіну розпочати деескалацію війни в Україні, і об’єднатися проти іншого ворога – терористів.

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