Такое мнение высказал 24 Каналу главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, отметив, что теракты в Европе могут произойти, если ФСБ России будет помогать ИГИЛу в организации. Он уверен, что ФСБ также способствовали теракту в "Крокус Сити Холл".

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Предупреждение о будущих терактах

Страны Запада снова предупреждают Россию, о возможных повторных терактах на их территории.

Началась новая игра между спецслужбами – в этой игре Россия оказалась в проигрышной ситуации,

– сказал Фараджаллах.

Главный редактор портала "Украина по-арабски" отметил, что Россия всегда хотела показать, что она "сверхдержава". Ситуация в России показывает совершенно другое.

Россия не напрямую, но помогла ИГИЛу, когда закрыла глаза на предостережения других стран, когда не начала сразу противодействовать террористам,

– подчеркнул Фараджаллах.

По мнению Мохаммада Фараджаллаха, предупреждение Запада о предстоящих терактах "неофициальное предложение" Путину начать деэскалацию войны в Украине, и объединиться против другого врага – террористов.

Угроза новых терактов: что известно