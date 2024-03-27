Такое мнение высказал 24 Каналу главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, отметив, что теракты в Европе могут произойти, если ФСБ России будет помогать ИГИЛу в организации. Он уверен, что ФСБ также способствовали теракту в "Крокус Сити Холл".
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Предупреждение о будущих терактах
Страны Запада снова предупреждают Россию, о возможных повторных терактах на их территории.
Началась новая игра между спецслужбами – в этой игре Россия оказалась в проигрышной ситуации,
– сказал Фараджаллах.
Главный редактор портала "Украина по-арабски" отметил, что Россия всегда хотела показать, что она "сверхдержава". Ситуация в России показывает совершенно другое.
Россия не напрямую, но помогла ИГИЛу, когда закрыла глаза на предостережения других стран, когда не начала сразу противодействовать террористам,
– подчеркнул Фараджаллах.
По мнению Мохаммада Фараджаллаха, предупреждение Запада о предстоящих терактах "неофициальное предложение" Путину начать деэскалацию войны в Украине, и объединиться против другого врага – террористов.
Угроза новых терактов: что известно
- Посольства США, Великобритании и Германии в Москве 7 марта выпустили важное предупреждение для своих граждан, которые находятся в российской столице. Они предупредили о возможных терактах. Призвали ограничить путешествия по России в ближайшее время и избегать большого скопления людей.
- Известно, что лидер Кремля время встречи с высокопоставленными офицерами ФСБ критиковал "откровенно провокационные заявления" западных чиновников, которые предупреждали о неизбежном теракте в России.
- Вместо этого Россия выдвигает обвинения против США, Великобритании и Украины в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". В ответ на это, Госдепартамент США четко опроверг такие заявления Кремля.