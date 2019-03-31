Ігротехніки як метод стратегування, або Як групові ігри допомагають вирішувати проблеми

Для того щоб розібратися як ігротехніки пов’язані зі стратегуванням потрібно розібратися з такими поняттями як стратегування, технологі та ігротехнології, та фасилітація.

Сьогодні дуже багато міжнародних фондів та організацій, що працюють над створенням горомадянського суспільства в Україні, використовують знання та вміння фасилітаторів.

В Україні з ініціативи Institute of Cultural Affairs in Ukraine (Інститут культурних взаємозв'язків – авт.), було проведено два масштабних "Саміти світу", в яких взяло участь понад 500 осіб з різних сфер бізнесу. Зокрема представники влади, лідери громадських рухів, представники освіти. В рамках саміту було організовано ряд довгострокових проектів, реалізація яких вже зараз сприяє потужному розвитку соціуму.

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ICA Ukraine являє неурядову організацію, та має зв'язки з 32 аналогічними організаціями по всьому світу. Місія інститут – розвиток людського потенціалу для соціальних змін та сталого майбутнього. Тому вже понад 50 років ICA International розробляє, популяризує та навчає фасилітації, а саме залученні до участі у сталому розвитку людей, членів соціальної спільноти. ICA Ukraine популяризує, активно впроваджує та системно використовує в своїй роботі так звані ігротехніки, які сприяють гуманізації та демократизації суспільства.

Робота фасилітаторів тісно пов'язана з поняттями стратегування, що являє собою особливий процес колективної довготривалої роботи з стратегічно осмисленою перспективою в групі, корпорації або державі. У своїй роботі фасилітатори часто використовують так звані ігротехніки (вузькоспеціалізована галузь знань, обґрунтована на використанні ігрових методів з метою вирішення проблем, що виникли у індивіда чи групи індивідів – Прим. авт.).

Технологія – сукупність прийомів, методів і впливів, які застосовуються для досягнення поставлених цілей в процесі соціального розвитку, для вирішення тих чи інших соціальних проблем.

Гра побудована за такою технологією діагностує проблеми та шляхи їх вирішення на шляху до цілі та допомагає незнайомим людям налагодити комунікації між собою. Стратегування ж є способом самостійного управління розвитком, коли враховуються стратегії різних зовнішніх гравців і на противагу їм розробляють та впроваджують свої.

Саме тому розібравшись з цими поняттями стає зрозуміло, що ігротехніки є методами стратегування.

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