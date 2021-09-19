Деталі операції

Загалом у перестрілці вбили двох бойовиків. Про це розповів військовий начальник провінції Центральний Сулавесі Фарід Макруф.

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Група військових і поліцейських ліквідувала бойовиків під час рейду у гірському районі Паріджі-Мутунг у центральній частині Сулавесі. Ця місцевість межує з районом Посо, який вважається осередком екстремізму в провінції.

Алі Калора був найрозшукуванішим терористом і лідером MIT,

– заявив Макруф.

Зауважимо, мовиться про воєнізоване угруповання моджахедів Східної Індонезії, яке заявило про свою відданість "ІДІЛ".

За словами поліцейського, наразі розшукують ще 4 членів угруповання.

Зверніть увагу! Моджахеди Східної Індонезії взяли на себе відповідальність за кілька вбивств правоохоронців та християн, які є релігійною меншиною в Індонезії.

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