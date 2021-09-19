Детали операции

Всего в перестрелке убили двоих боевиков. Об этом рассказал военный начальник провинции Центральный Сулавеси Фарид Макруф.

К теме Находился в розыске Интерпола: в Одесской области задержали боевика ИГИЛ

Группа военных и полицейских ликвидировала боевиков во время рейда в горном районе Париджи-Мутунг в центральной части Сулавеси. Эта местность граничит с районом Посо, который считается очагом экстремизма в провинции.

Али Калора был самым разыскиваемым террористом и лидером MИT,

– заявил Макруф.

Заметим, речь идет о военизированной группировке моджахедов Восточной Индонезии, которая заявила о своей преданности "ИГИЛ".

По словам полицейского, сейчас разыскивают еще 4 членов группировки.

Обратите внимание! Моджахеды Восточной Индонезии взяли на себя ответственность за несколько убийств правоохранителей и христиан, которые являются религиозным меньшинством в Индонезии.

"Исламское государство": последние новости