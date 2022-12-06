Парламент одноголосно проголосував за заборону позашлюбних статевих стосунків, а також образи президента і державних інституцій. Після набуття чинності заборони стосуватимуться як туристів, так і громадян країни.

Окрім цього, новий кримінальний кодекс, який ще потребує схвалення президента, розширив чинний закон про богохульство і зберігає 5-річний термін ув'язнення за відхилення від центральних постулатів 6 визнаних релігій Індонезії – ісламу, протестантизму, католицизму, індуїзму, буддизму і конфуціанства.

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Парламент Індонезії заборонив секс поза шлюбом

У зміненому кримінальному кодексі мовиться про те, що секс поза шлюбом каратиметься роком тюремного ув'язнення, а співжиття – шістьма місяцями. Проте звинувачення в перелюбі повинні ґрунтуватися на заявах в поліцію, поданих чоловіком, дружиною, батьками або дітьми. Окрім цього, туристам та індонезійцям може загрожувати:

10-річний термін ув'язнення за зв'язок з організаціями, які дотримуються марксистсько-ленінської ідеології,

4-річний термін за поширення комунізму.

Правозахисні групи розкритикували деякі з цих змін як надто широкі або розпливчасті. Вони попередили, що внесення їх до кодексу може загрожувати свободі вираження поглядів та правам на приватне життя.

Однак деякі захисники привітали прийняття закону як перемогу для ЛГБТК-спільноти країни. Після запеклих дебатів законодавці врешті-решт погодилися вилучити статтю, запропоновану ісламськими групами, яка б зробила одностатевий секс незаконним.

Переглянутий кодекс також зберігає смертну кару, попри заклики Національної комісії з прав людини та інших груп її скасувати. Водночас він додає до неї 10-річний випробувальний термін. Якщо засуджений поводитиметься добре протягом цього періоду, його вирок буде замінено на довічне або 20-річне ув'язнення.

Також кодекс зберігає попередню заборону на аборти. Її також оновили, додавши винятки, передбачені Законом про медичну практику 2004 року. Аборти дозволені:

для жінок із загрозливими для життя медичними станами,

у випадку зґвалтування, за умови, що плоду не більше ніж 12 тижнів.

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Поправки повинен схвалити президент

Ці поправки ще повинен схвалити президент Індонезії Джоко Відодо, однак навіть без його підпису закон автоматично набуває чинності через 30 днів, якщо глава держави не видасть розпорядження про його скасування.

Очікується, що президент підпише переглянутий кодекс. За словами заступника міністра юстиції та прав людини Едварда Хіарєя, найімовірніше, він поступово набуватиме чинності – протягом періоду до трьох років,

Необхідно розробити багато підзаконних актів, тому за один рік це неможливо,

– пояснив міністр.

Організація Human Rights Watch заявила, що закони, які карають за критику державних лідерів, суперечать міжнародному праву, а той факт, що деякі форми вираження вважаються образливими, не є достатнім для виправдання обмежень або покарань.

"Небезпека репресивних законів полягає не в тому, що вони будуть широко застосовуватися, а в тому, що вони створюють можливості для вибіркового правозастосування", – зазначив старший дослідник групи з Індонезії Андреас Харсоно.

Окрім цього, багато готелів, у тому числі у туристичних регіонах, таких як Балі та Джакарта, ризикують втратити відвідувачів. За словами Харсоно, такі закони дозволяють поліції вимагати хабарі, а чиновникам – саджати у в'язницю політичних ворогів.