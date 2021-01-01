У столиці Італії у новорічну ніч загинули сотні птахів. Все через святкові феєрверки, які масово запалювали мешканці Риму. Птахи падали на вулиці та тротуари. Також на тераси житлових будинків.

Обурливі фото та відео опублікували італійці у соцмережах. Про це повідомляє Corriere della Sera.

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Серед загиблих птахів зазвичай бачили шпаків. Вони падали у різних районах міста.

Писали також про велику кількість мертвих крилатих у таких місцях:

станція Терміні;

центральна вулиця Віа Націонале;

пагорб Есквілін.

"Повно мертвих птахів через феєрверки, але якісь свині продовжують це робити", – пишуть люди у твітері.



Мертві птахи у Римі / Фото з твітеру

За словами очевидців, під час феєрверків птахи сильно перелякались і намагалися втекти.

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