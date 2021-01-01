Смертельные развлечения: в Италии сотни птиц погибли из-за фейерверков – видео
В столице Италии в новогоднюю ночь погибли сотни птиц. Все из-за праздничных фейерверков, которые массово зажигали жители Рима. Птицы падали на улицы и тротуары. Также на террасы жилых домов.
Возмутительные фото и видео опубликовали итальянцы в соцсетях. Об этом сообщает Corriere della Sera.
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Среди погибших птиц обычно видели скворцов. Они падали в разных районах города.
Писали также о большом количестве мертвых птиц в таких местах:
- станция Термини;
- центральная улица Виа Национале;
- холм Эсквилин.
"Полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи продолжают это делать", – пишут люди в твиттере.
Мертвые птицы в Риме / Фото из твитера
По словам очевидцев, во время фейерверков птицы сильно перепугались и пытались убежать.
Сотни птиц погибли из-за фейерверков: смотрите видео
Новогодние фейерверки 2021: последствия развлечений
- Фейерверки вызвали не одну трагедию в разных странах мира. В частности, в российском городе Сочи вспыхнул лесной пожар. Огонь возник на горе Пикет.
- В Николаеве искры от новогоднего фейерверка залетели на балкон жилого дома. В результате загорелось 2 квартиры.
- Стоит отметить, что в прошлом году новогодняя ночь едва не закончилась трагедией в Одессе. Там праздничный фейерверк начал взрываться в толпе.
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