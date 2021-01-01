В столице Италии в новогоднюю ночь погибли сотни птиц. Все из-за праздничных фейерверков, которые массово зажигали жители Рима. Птицы падали на улицы и тротуары. Также на террасы жилых домов.

Возмутительные фото и видео опубликовали итальянцы в соцсетях. Об этом сообщает Corriere della Sera.

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Среди погибших птиц обычно видели скворцов. Они падали в разных районах города.

Писали также о большом количестве мертвых птиц в таких местах:

станция Термини;

центральная улица Виа Национале;

холм Эсквилин.

"Полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи продолжают это делать", – пишут люди в твиттере.



Мертвые птицы в Риме / Фото из твитера

По словам очевидцев, во время фейерверков птицы сильно перепугались и пытались убежать.

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