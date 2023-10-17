Усама Мазіні – голова ради терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази. Крім того, ЦАХАЛ також завдав ударів по військових об'єктах ХАМАС і Джихад.

До теми ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного високопоставленого командира ХАМАС

Ізраїльські військові вбили керівника ХАМАС

Як стало відомо, солдати ЦАХАЛ вбили Усаму Мазіні. Він відповідав за в'язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

Також ЦАХАЛ завдав ударів по військових об'єктах, що належать ХАМАС і Джихад.

Ізраїльські винищувачі зачепили штаб-квартиру терористичної організації і вбили військового бойовика ХАМАС,

– зазначили в оборонному відомстві Ізраїля.

Крім того, ЦАХАЛ завдав удару по банку, який використовувався ХАМАС для фінансування терористичної діяльності в Секторі Газа.

Зазначається, що протягом останніх кількох днів кораблі ВМС ЦАХАЛ застосовували високоточні боєприпаси по об'єктах ХАМАС, включаючи оперативний штаб в центрі міста Газа і склади боєприпасів.

Ізраїль заявив про ліквідацію командира Нухби

Нагадаємо, що днями солдати ЦАХАЛ вбили командувача силами Нухба Біллала Аль Кедру. Він відповідав за різанину в кібуці Нірімі.

За даними оборонного відомства, після розвідки винищувачі ЦАХАЛ діяли в Секторі Газа і вбили Біллала Аль Кедру, командувача силами Нухба в південному Хан-Юнісі, який відповідав за різанину в кібуці Нірімі. Бойовики ХАМАС та Ісламського джихаду також були вбиті.