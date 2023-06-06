Рівень води підіймається, триває евакуація: що відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС
6 червня 2023, 08:45Читать новость на русском
Російські окупаційні війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Унаслідок воєнного злочину росіян почала швидко прибувати вода, що загрожує затопленням містам і села на Дніпрі.
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