Рівень води підіймається, триває евакуація: що відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС

6 червня 2023, 08:45
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Російські окупаційні війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Унаслідок воєнного злочину росіян почала швидко прибувати вода, що загрожує затопленням містам і села на Дніпрі.

24 Канал зібрав в один матеріал усі деталі про підрив Каховської ГЕС. Найактуальніші та найважливіші новини читайте далі в хронології подій.

Дивіться також Підрив Каховської ГЕС: показуємо на карті, де розташована станція

 
08:56 Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія спричинила, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття і поставила під загрозу життя тисяч цивільних осіб. За його словами, єдиний спосіб зупинити Росію – це вигнати її з України.  08:52 За повідомленнями голови Херсонської ОВА Прокудіна, на правому березі Херсонщини у критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.08:50 Укрзалізниця допоможе місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл. Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.08:47 Андрій Садовий заявив, що у зв'язку з підривом Каховської ГЕС у Львові збирають евакуаційну комісію. Він повідомив, що вже відомо про планову евакуацію місцевих мешканців.08:45 В Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.08:27 Голова Херсонської облради Самойленко повідомив, що вода вже пройшла половину шляху. Критично високий рівень очікується близько 11 години. У Херсоні частково підтоплюється мікрорайон Корабел. У місті немає критичної ситуації. Мікрорайон Корабел наразі знеструмили з метою безпеки. Через декілька годин також буде відключено газопостачання.08:23 Володимир Зеленський відреагував на підрив Каховської ГЕС. Глава держави звинуватив окупантів у тероризмі.08:01 Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на правому березі Херсонщини розгорнуто техногенний штаб в ОВА. Речниця додала, що внаслідок підриву Каховської ГЕС в першу чергу постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий. Основне затоплення припаде саме туди.07:51 Глава ОП Андрій Єрмак, що дії окупантів становлять загрозу для ЗАЕС. Також він зазначив, що влада працює на всіх рівнях, щоб забезпечити безпеку людям.

Єрмак показав наслідки підриву Каховської ГЕС: дивіться відео

07:43 Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси, за даними ДСНС, не буде. Однак існує ризик затоплення дороги й півострів тимчасово може стати островом.

Відео з мікрорайону Корабел у Херсоні станом на ранок 6 червня: дивіться відео

07:34 Володимир Зеленський проведе екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. 07:30 Повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам'янка в Бериславському районі. У Херсонському районі – Іванівка, Токарівка, Микільське, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні.07:00 Херсонська міськрада повідомила, що з районів міста Херсон та селищ, де відбувається затоплення, буде проводитися евакуація автобусами. Лікарні та комунальні служби підняті по тривозі06:53 Поліція та рятувальники працюють над евакуацією людей із: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, частково міста Херсон та острова Корабел.06:48 Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через п'ять годин вода в Дніпрі досягне критичного рівня. Прокудін закликав мешканців Херсонщини терміново евакуюватися. Уже триває евакуація мешканців з небезпечних районів.

Де розташована Каховська ГЕС: показуємо на карті

06:07 В ОК "Південь" повідомили, що окупанти підірвали Каховську ГЕС. У ЗСУ розповіли, всі служби працюють на місці підриву, а ситуація відстежується. Водночас масштаб руйнування наразі уточнюється: швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення.
Автор: Михайло Гема