Рівень води підіймається, триває евакуація: що відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС

Російські окупаційні війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Унаслідок воєнного злочину росіян почала швидко прибувати вода, що загрожує затопленням містам і села на Дніпрі.

24 Канал зібрав в один матеріал усі деталі про підрив Каховської ГЕС. Найактуальніші та найважливіші новини читайте далі в хронології подій.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія спричинила, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття і поставила під загрозу життя тисяч цивільних осіб. За його словами, єдиний спосіб зупинити Росію – це вигнати її з України.За повідомленнями голови Херсонської ОВА Прокудіна, на правому березі Херсонщини у критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.Укрзалізниця допоможе місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл. Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.Андрій Садовий заявив, що у зв'язку з підривом Каховської ГЕС у Львові збирають евакуаційну комісію. Він повідомив, що вже відомо про планову евакуацію місцевих мешканців.В Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.Голова Херсонської облради Самойленко повідомив, що вода вже пройшла половину шляху. Критично високий рівень очікується близько 11 години. У Херсоні частково підтоплюється мікрорайон Корабел. У місті немає критичної ситуації. Мікрорайон Корабел наразі знеструмили з метою безпеки. Через декілька годин також буде відключено газопостачання.Володимир Зеленський відреагував на підрив Каховської ГЕС. Глава держави звинуватив окупантів у тероризмі.Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на правому березі Херсонщини розгорнуто техногенний штаб в ОВА. Речниця додала, що внаслідок підриву Каховської ГЕС в першу чергу постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий. Основне затоплення припаде саме туди.Глава ОП Андрій Єрмак, що дії окупантів становлять загрозу для ЗАЕС. Також він зазначив, що влада працює на всіх рівнях, щоб забезпечити безпеку людям.

Єрмак показав наслідки підриву Каховської ГЕС: дивіться відео

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси, за даними ДСНС, не буде. Однак існує ризик затоплення дороги й півострів тимчасово може стати островом.

Відео з мікрорайону Корабел у Херсоні станом на ранок 6 червня: дивіться відео

Володимир Зеленський проведе екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.Повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам'янка в Бериславському районі. У Херсонському районі – Іванівка, Токарівка, Микільське, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні.Херсонська міськрада повідомила, що з районів міста Херсон та селищ, де відбувається затоплення, буде проводитися евакуація автобусами. Лікарні та комунальні служби підняті по тривозіПоліція та рятувальники працюють над евакуацією людей із: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, частково міста Херсон та острова Корабел.Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через п'ять годин вода в Дніпрі досягне критичного рівня. Прокудін закликав мешканців Херсонщини терміново евакуюватися. Уже триває евакуація мешканців з небезпечних районів.

Де розташована Каховська ГЕС: показуємо на карті

В ОК "Південь" повідомили, що окупанти підірвали Каховську ГЕС. У ЗСУ розповіли, всі служби працюють на місці підриву, а ситуація відстежується. Водночас масштаб руйнування наразі уточнюється: швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення.