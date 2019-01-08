Как быстро овладеть иностранным языком, используя скрытые возможности мозга взрослого человека

Альгирдас Каралюс — эксперт №1 в Европе в области быстрого формирования навыков, тренер с 27-летним стажем, совместно c ALOHA Language School разработал уникальную методику DAPA (Декодирование – Активное повторение – Пассивное слушание – Активация), основанную на особенностях работы мозга взрослого человека.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, как взрослым людям быстро, легко и с удовольствием начать свободно говорить на английском языке и в чем главный секрет обучения курса ALOHA Pro.

Альгирдас Каралюс

В людях с детства заложена способность к изучению иностранных языков или этому нужно как-то специально учиться?

Конечно, способность к языкам у каждого человека заложена с детства. На эту тему было проведено много различных исследований. Например, наблюдая за аборигенами, которые свободно говорят на десятках языков, ученые пришли к выводу, что им просто с самого детства приходится общаться на множестве языков. Также мы знаем, что дети, которые растут в семьях, где говорят на нескольких языках, спокойно овладевают разговорной лексикой. Для них это – естественно. В этом нет никакого особого таланта. И для каждого человека это – естественная способность.

Самый большой миф, который существует про иностранные языки – так называемая "предрасположенность" к их изучению. На самом деле - ее нет. Просто никто и никогда нас не обучал тому, как учиться иностранным языкам. Поэтому дети или взрослые, которые каким-то мистическим образом поняли систему, по которой "работает" иностранный язык, сразу нам кажутся особенно талантливыми и способными.

Что делать людям, которые считают, что у них таких способностей нет?

Им нужно научиться, как учиться. Определить свой стиль – визуал он или аудиал, больше развито левое полушарие мозга или правое – и дальше уже подстраивать обучение под себя. Когда ты осознанно изучаешь первый иностранный язык, у тебя появляется стратегия изучения, и тогда каждый последующий язык дается все легче и легче. Если бы детей с самого детства обучали именно так, любой ребенок мог бы свободно говорить на 10-15 языках.

Какие еще бывают мифы про иностранные языки?

Например, что есть сложные и легкие языки. Если бы это было правдой, то китайцы заговорили бы в 6 лет, а арабы, например, в 12 лет. Но ведь все дети начинают говорить в одном и том же возрасте. Учить языки становится сложно, потому что метод изучения является неестественным. Этот процесс растянут на десятки лет, поэтому мы говорим: "Ооо! Это сложный язык! Он не похож на наш родной!". Если давать людям правильный метод изучения, то все языки усваиваются легко. Просто одни – чуть быстрее, другие – чуть медленнее.

Альгирдас Каралюс

Вы учите осваивать язык именно таким правильным методом?

Да. Все дело в том, что существует две совсем разные науки: педагогика и андрагогика. Педагогика – наука о том, как обучать детей. Мы же руководствуемся принципами андрагогики – науки о том, как обучать взрослых.

В чем разница?

Примерно к 12 годам у нас формируется мышление, и мы начинаем обучаться уже другим способом, более предпочтительным для взрослых. Детские методы перестают работать. Но по каким-то причинам в реальной жизни это не учитывается. Детей, которые приходят в школу, мы начинаем учить взрослыми методами. Получается, что ребенок, который естественным образом начал понимать английский еще в садике, приходит в школу, и тут же теряет способность к языкам. Почему? Потому что сам метод обучения в школе является слишком взрослым для детского мозга.

С другой стороны, взрослых людей, как правило, обучают детскими методами. Сейчас особенно популярны разговорные клубы, где люди играют в различные игры, разыгрывают какие-то сценки. Это все весело и здорово, но совсем не подходит для обучения взрослого человека. Что сделали мы в ALOHA Pro? Мы вернули людям то, что им предназначено: мы взрослых людей обучаем как взрослых.

Альгирдас Каралюс

Это отличается от классических методов изучения грамматики и зазубривания слов?

Конечно. Например, объясняя грамматику традиционным способом, дают много лишней и сложной для запоминания информации. Мозг взрослого человека устроен таким образом, что он просто не в состоянии запомнить то, чего не понимает. От этого и все проблемы.

Тогда что именно надо взрослому студенту?

Взрослый человек хочет понять логику того, как именно функционирует язык. И, в отличие от детей, даже погружение в среду здесь не поможет. Взрослый человек уже потерял способность быстро схватывать информацию так, как это умеют дети. Поэтому мы обучаем живому языку и живой грамматике. Мы даем такой текст, который люди используют в повседневной жизни. Затем декодируем предложения и добываем знания из текста. С помощью такой практики студент понимает, где и какие грамматические элементы находятся и как они взаимодействуют. У него сразу загорается огонек в глазах: "Ага! Вот как это работает!".

Получается, важно понять логику языка, разложить его на элементы и разобраться, как эти элементы связаны?

Совершенно верно! Люди тогда очень мотивированы. Они многократно проходят все этапы с преподавателями, а потом уже могут самостоятельно добывать знания из текстов. Студенты радуются, потому что видят, как все гармонично и просто соединяется в живой речи. Они начинают учиться, потом понимают, что все получается, это начинает нравиться и хочется учиться еще больше.

Альгирдас Каралюс

С декодированием мы разобрались. А что еще есть в методе DAPA?

Второй элемент, который забрали у взрослых, решив, что это только детский метод – повторение. Мы в жизни всему обучаемся, повторяя за кем-то. Мы попугайничаем. У человека есть огромное количество клеток, которые называются зеркальные нейроны. Они ответственны за подражание. Но нам в школе сказали, что подражать некрасиво. Поэтому мы с серьезными лицами сидим и повторяем: "Ай эм глэд ту си ю", хотя выражение лица говорит об обратном. В ALOHA Pro мы учим не просто говорить правильно – мы обучаем контексту.

Как это выглядит?

В реальной речи слова, которые мы произносим, несут только 13% информации. То, как мы это говорим – намного важнее. Поэтому мы учим и невербальному общению тоже. Причем самым простым способом – активным повторением. Например, преподаватель с эмоциями и жестами произносит фразу: "Ай эм глэд ту си ю", каждым движением показывая: "Вау! Как же я рад!". Люди это повторяют, воспроизводя не только слова преподавателя, но и его жесты, мимику, интонацию. Так мы делаем все, чтобы правое полушарие мозга, которое ответственно за контекст, включалось и активно работало. Мы разбиваем предложения на синтагмы, и вся группа их повторяет, хором, дружно и с позитивными эмоциями. При этом они не испытывают никакого напряжения. Их никто не поправляет и не критикует. 100% времени на занятиях они проводят в зоне комфорта и успеха, получают удовольствие от самого процесса. Тем самым в голове укладывается не только текст, но и контекст. А это и есть самый быстрый способ научиться чему-либо.

Какие еще есть особенности обучения по методу DAPA?

Третья составляющая нашего метода – это пассивное слушание. Сразу могу сказать, что обычные просмотры фильмов или прослушивание аудиозаписей в этом случае не помогут. Вспомните хотя бы эмигрантов, которые уже более 20 лет живут в чужой стране, слышат живую речь из уст носителей языка каждый день, но при этом так и не говорят на английском. Пассивное слушание работает только в том случае, если вы вначале правильно проработали все предложения, много раз их повторили, знаете все слова в тексте. Вот тогда можно заниматься домашними делами и пассивно слушать записи. С этой целью нашим студентам мы даем специально проработанный текст, начитанный в особом ритме. Никаких домашних заданий у нас больше нет. Для взрослого человека – это лишняя трата времени, которая при этом вызывает еще и чувство вины.

Альгирдас Каралюс

У вас не бьют линейкой по пальцам за то, что не можешь правильно произнести какое-то слово?

Ни в коем случае! У нас учатся люди успешные, которые уже многого достигли в жизни. Как правило, они много лет безуспешно пытаются выучить язык, проходили множество курсов, брали индивидуальные уроки с преподавателем. А результата все нет. Только психологические барьеры и неверие в себя из-за постоянной критики. Мы говорим, что так учить нельзя. И одной из наших задач является развенчать все эти мифы, дать уверенность в себе и практические знания. В ALOHA Pro действует правило – одна сложность за один раз. Нельзя одновременно и проговаривать, и править грамматику, и следить за произношением. Все нужно осваивать по частям, и на всех этих этапах вы должны быть стопроцентно успешны. Поэтому у наших студентов уровень мотивации прямо зашкаливает. Они приходят к нам с удовольствием, идут на учебу, как на праздник. Потому что они все делают правильно и сразу. И у них все получается.

Четвертая составляющая метода DAPA – активация. Что это такое?

Это активное использование языка. В классической системе обучения нас вначале заставляют зубрить слова, потом – грамматику. Далее нам говорят: "Создай предложение!" И тут происходит следующее. Большинство людей начинают мыслить логикой своего родного языка: мысленно составляют предложение на украинском языке, например, а потом пытаются перевести его на английский. Все это происходит мучительно долго и, в конце концов, неправильно. Это просто преступление над человеческим мозгом. А можно пойти другим путем: сразу же начать изучение живой речи носителя языка, а не создавать алгоритмы у себя в голове заново. Ведь 80% нашего общения в повседневной жизни – это использование шаблонных привычных фраз.

В целом, нашу речь можно разделить на продуктивную и реактивную. Реактивная – это когда мы используем шаблонные фразы. Именно с этого лучше начинать изучение языка: выучил шаблонные фразы из живой речи, разобрал их на элементы, а затем много раз повторил. И только после этого учишься использовать эти же фразы, но уже в другом контексте.

Как перейти от реактивной речи к продуктивной?

Когда в голове уже есть много шаблонов, вы можете создавать из них все новые и новые комбинации. В ALOHA Pro мы с самого начала учимся говорить красивой живой речью, а не вымученной, искусственно созданной попыткой перевести на английский что-то, чего в этом языке даже не существует.

Альгирдас Каралюс

Эта методика подходит людям с любым уровнем знания английского?

Конечно, переучиваться всегда сложнее, чем учить заново. Но уровень знания языка в данном случае не имеет значения. Дайте человеку правильный метод – и результат не заставит себя ждать.

Часто бывает так, что люди, которые учат несколько иностранных языков, начинают в них путаться. Почему так происходит?

Все по той же причине. Представьте, что у вас в голове есть центр родного языка. Затем вы создаете рядом, скажем так, "английский филиал" своего родного языка. И тут же добавляете немецкий, французский и так далее. И получается, что вы везде используете свой родной язык в роли посредника, чтобы потом мысленно переводить с него фразы на иностранный язык. Поэтому и путаница. Полиглоты – люди, которые свободно говорят на разных языках – создают независимые друг от друга центры. И именно в этом состоит задача курса ALOHA Pro – создать в головах учеников такой отдельный, ни от чего не зависящий, центр английского языка. Так мы снимаем языковой барьер и развязываем языки!

Что означает "развязываем языки"?

У каждого из тех, кто когда-либо пытался изучать иностранный язык, есть как минимум три больших узла на языке. Первый – это скорость речи. С детства нам внушали страх того, что над тобой будут смеяться, если ты скажешь что-то неправильно. Нас повсеместно убеждают в том, что крайне важно осознавать, какую именно временную форму ты используешь при общении. Прежде чем ответить на вопрос, мы закатываем глаза, мысленно ищем в грамматических таблицах правильную временную форму, подбираем окончания, вспоминаем слова, начинаем создавать какие-то разговорные конструкции и вещаем их монотонным голосом. Поэтому на иностранном языке мы говорим медленно.

Вы хотите сказать, что говорить идеально правильно совсем не обязательно?

При освоении разговорной речи умение говорить быстро намного важнее, чем умение говорить правильно. В живой речи наше внимание расфокусировано, поэтому мы воспринимаем только ключевые слова, используя все остальные для их связки. И если говорить быстро, выделяя ключевые слова, – вас тоже прекрасно поймут. Поэтому изначально в ALOHA Pro мы обучаем говорить максимально быстро. Наши студенты знают, что нужно просто начать говорить. И страх пропадает.

Кроме того, в каждом языке есть своя мелодия, которую надо уловить и воспроизвести. Иначе, как бы правильно вы не говорили, вас не поймут. Для этого мы используем синхронное повторение, оно помогает поймать эту мелодию.

Альгирдас Каралюс

Какие еще узлы языка вы развязываете?

Второй узел, который мы развязываем, это ширина речи. Мы учим, как использовать шаблонные фразы в нестандартных ситуациях, чтобы применить эти знания в разных сферах. Поэтому уже на второй неделе наши студенты начинают говорить на самые разные темы.

Третий узел, который мы развязываем на третьей неделе обучения, – это красота речи. На родном языке мы говорим, используя множества идиом. Мы любим полутона, читать и слышать между строк. В английском языке все немного проще: фразы несут более прямой и понятный смысл. Имея даже базовый набор слов и знания грамматики, вы можете использовать в речи метафоры, идиомы, можете рассказать анекдот и поговорить на более интеллектуальные темы. Это делает английскую речь более красивой и изысканной. И все это уже на третьей неделе обучения в ALOHA Pro.

Можно ли выучить язык самостоятельно? Или, все-таки, лучше выбрать правильную школу английского языка?

Овладеть иностранным языком, безусловно, можно и самостоятельно. Но если вы уже пытались неоднократно это сделать и не получили желаемого результата, значит вам нужна помощь. К нам приходят люди достаточно смелые, чтобы признать это. И, выучив первый иностранный язык с нашей помощью, получив необходимый алгоритм и навыки, они могут изучать второй и третий языки уже самостоятельно.

Что, на Ваш взгляд, является самым важным в изучении иностранных языков?

Любовь к языку. Любовь к самому процессу изучения языка. Как только человек проникнется этим чувством, он поймет, что путь освоения языка очень легок. И тогда он будет получать удовольствие от самого процесса. Это наш секретный компонент.

А еще в ALOHA Pro мы ставим себе цель гораздо выше, чем просто обучение английскому. Мы хотим вызывать у людей вдохновение и желание учиться. Мы заметили, что у наших студентов после прохождения курса открывается творческий портал: кто-то хочет научиться играть на музыкальном инструменте, а кто-то хочет написать книгу или нарисовать картину. Овладевая новыми навыками, они начинают реализовывать свои детские мечты. И это очень здорово!

Мы очень остро осознаем, что мир изменился, и чтобы идти в ногу со временем, мы должны учиться и самосовершенствоваться постоянно. На наш взгляд, это самый главный навык XXI века.