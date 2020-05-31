Поліція в Україні продовжує калічити життя українців. Однак адекватної реакції з боку влади немає. А міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ще досі не відправили у відставку.

Про політичну відповідальність Володимира Зеленського та "Слуг народу" за поліцію, яка продовжує ґвалтувати і катувати українців – читайте в новому блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

До слова Порожні обіцянки Авакова: в поліції досі вигадують злочини заради статистики

Нещодавно двоє поліцейських ґвалтували і катували жінку, яку викликали як свідка. Про це розповідало багато медіа, проте лише кілька описали деталі. Жінку били та ґвалтувати прямо у відділку. З 7 вечора до 4 ранку. Вона плакала, просилась. Втрачала свідомість.

А її били, душили, неодноразово ґвалтували у 4-х різних кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь та вливали його жертві. А ще орли Авакова вдягали нещасній протигаз та стріляли над головою.

Ви можете все це собі уявити? Я скажу відверто – навіть мені важко. До речі, жертва цих уродів в погона виховує п'ятирічну дівчинку, хвору на ДЦП. Я спеціально не записував цей блог одразу після трагедії. Чекав на реакцію політиків, які Авакова призначили. Конкретно на реакцію Зеленського, Шмигаля і партії "Слуга народу".

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Знаєте якою була їх реакція? Ніякою. Її просто не було. Люди, які відповідають за призначення Авакова, не спромоглися навіть на більш-менш значиму заяву після зґвалтування мєнтами жінки прямо у відділку.

Президенту України, прем'єр-міністру України та найбільшій фракції в історії України не вистачило сміливості навіть рота в бік Авакова відкрити. Боягузи нікчемні. І справа не лише в страху.

Вони розуміють, що повною мірою відповідають за цю трагедію. Знаєте чому? Перед тим, як вони призначали Авакова в уряд, його супер-реформована поліція вже вбивала і калічила українців. І знаючи це Зеленський двічі під власну відповідальність залишав його в уряді.

Жахливі злочини поліцейських

У 2016 році у селищі Криве Озеро 6 поліцейських прибули на виклик. Їх викликала місцева жителька через сварку зі своїм чоловіком. Поліція закувала його в кайданки та почала жорстоко бити ногами та кийками, а потім розстріляла.

До слова Підозрювані у справі вбивства у Кривому Озері вийшли на волю

Усе це відбувалось на очах у матері чоловіка та його сина. Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті стали 4 постріли з пістолета, зроблені впритул. 2-ві кулі влучили в серце, ще одна застрягла в легені.

На сьогодні з 6 покидьків в погонах 4 успішно пройшли переатестацію. А основний підозрюваний – поновився через суд.

В травні 2019 року 2 поліцейських разом із неповнолітнім сином та товаришем вживали алкоголь на подвір'ї приватного будинку в Переяславі-Хмельницькому. Задля розваги чоловіки вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках. Куля влучила в 5-річного Кирила, який грався неподалік.

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Не приходячи до тями хлопчик помер. Куля переломала кістки черепа та пошкодила головний мозок. Бабуся Кирила розповідала, що череп дитини був "увесь роздроблений на дрібні шматочки".

Нещодавно стало відомо, що 2 підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила вийшли з-під варти.



Двоє підозрюваних у вбивстві хлопчика вийшли з під варти / Колаж 24 каналу

І ще одна історія про знущання орлів Авакова. Цього разу над дітьми в одному з одеських притулків. "Слідство.Інфо" отримало свідчення того, що до знущань над дітьми причетні щонайменше 3 правоохоронці.

Одна з таких історій сталася після того, як дві дівчинки втекли із притулку влітку 2018 року. Поліцейські розшукали їх та привезли до райвідділу. Там, за словами дітей, поліцейські кидали їх на підлогу, жорстоко били і змушували зізнаватися у злочинах, які вони не вчиняли.

Дітей били по ребрах та головою об шафу, жбурляли на підлогу. За результатами внутрішнього розслідування, одного з поліцейських звільнили. Наголошу – звільнили, а не покарали. Натомість двоє інших спокійно продовжують працювати в органах.

А ще поліція постійно відзначається катуваннями, торгівлею наркотиками, кришуванням вбивць, продаж справ, вбивством людей в п'яних ДТП і так далі, і тому подібне. Навіть обкрадання сліпих під час обшуку.

Це все результати реформ Авакова, які, нагадаю, тривають вже 7 рік. І після усього цього жаху Зеленський залишає Авакова в уряді. Двічі! Ба більше "Аваков – потужний міністр" за кілька тижнів до трагедії заявляє Зеленський.

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Ні ви, ні я, не можемо звільнити Авакова. Це можуть зробити Зеленський чи його "слуги". Натомість вони його захищають. Захищають міністра, підлеглі якого вбивають, ґвалтують і калічать українців.

Зґвалтована в Кагарлику жінка – на совісті Зеленського і його "слуг", які двічі залишали Авакова в уряді. На їх же совісті, якщо вона в них ще є, і всі наступні жертви мєнтів Авакова.