Масовані поховання у Кенії знайшли у квітні цього року. Правоохоронці кажуть, що до вбивства більшості тіл причетний лідер християнської секти Good News International Church Пол Маккензі Нтенге, якого звинувачують у тому, що він наказав вірянам голодувати, щоб "зустрітися з Ісусом".

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У жертв секти вилучали внутрішні органи

Попри те, що голод є основною причиною смерті, деякі з жертв, зокрема й діти, були задушені та побиті.

У судових документах йдеться, що у деяких трупів були вилучені внутрішні органи, а поліція стверджує, що підозрювані брали участь у примусовому вилученні частин тіла.

Посмертні звіти встановили відсутність органів у деяких тілах жертв, які були ексгумовані. Вважається, що торгівля органами людського тіла була добре скоординована за участю кількох осіб,

– заявив головний інспектор Мартін Мунене.

За словами Мунене, заарештований Езекіель Одеро отримував "великі грошові операції" нібито від послідовників Маккензі, які продавали своє майно за пропозицією лідера секти.

Загалом підтверджено загибель 112 осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Що цьому передувало