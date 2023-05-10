Массированные захоронения в Кении обнаружили в апреле этого года. Правоохранители говорят, что к убийству большинства тел причастен лидер христианской секты Good News International Church Пол Маккензи Нтенге, обвиняемый в том, что он приказал верующим голодать, чтобы "встретиться с Иисусом".
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У жертв секты изымали внутренние органы
Несмотря на то, что голод является основной причиной смерти, некоторые из жертв, в том числе и дети, были задушены и избиты.
В судебных документах говорится, что у некоторых трупов были изъяты внутренние органы, а полиция утверждает, что подозреваемые участвовали в принудительном изъятии частей тела.
Посмертные отчеты установили отсутствие органов в некоторых телах эксгумированных жертв. Считается, что торговля органами человеческого тела была хорошо скоординирована с участием нескольких человек,
– заявил главный инспектор Мартин Мунене.
По словам Мунене, арестованный Эзекиэль Одеро получал "большие денежные операции" якобы от последователей Маккензи, продававших свое имущество по предложению лидера секты.
В общей сложности подтверждена гибель 112 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Что этому предшествовало
- Ранее вблизи города Малинди полиция Кении эксгумировала 21 тело, среди мертвых есть дети. Тел может быть еще больше.
- Как стало известно, лидер христианской секты Good News International Church Пол Маккензи Нтенге призывал верующих голодать, чтобы "встретиться с Иисусом". Его уже задержала полиция.
- Проповедник находится под стражей и ждет суда.
- Кстати, свою вину мужчина отрицает и настаивает на том, что закрыл свою церковь еще в 2019 году.
- В рамках следствия патологоанатомы примут образцы ДНК и проведут тесты, чтобы определить, умерли ли жертвы от голода.