Массированные захоронения в Кении обнаружили в апреле этого года. Правоохранители говорят, что к убийству большинства тел причастен лидер христианской секты Good News International Church Пол Маккензи Нтенге, обвиняемый в том, что он приказал верующим голодать, чтобы "встретиться с Иисусом".

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У жертв секты изымали внутренние органы

Несмотря на то, что голод является основной причиной смерти, некоторые из жертв, в том числе и дети, были задушены и избиты.

В судебных документах говорится, что у некоторых трупов были изъяты внутренние органы, а полиция утверждает, что подозреваемые участвовали в принудительном изъятии частей тела.

Посмертные отчеты установили отсутствие органов в некоторых телах эксгумированных жертв. Считается, что торговля органами человеческого тела была хорошо скоординирована с участием нескольких человек,

– заявил главный инспектор Мартин Мунене.

По словам Мунене, арестованный Эзекиэль Одеро получал "большие денежные операции" якобы от последователей Маккензи, продававших свое имущество по предложению лидера секты.

В общей сложности подтверждена гибель 112 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Что этому предшествовало