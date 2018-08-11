Керченський міст не врятував: чому батьківщина "КаZантипу" сумує за українськими курортниками

Керченський міст не врятував курортний сезон в окупованому Криму не лише на південному узбережжі, але й на азовському. У містечку Щолкіне, що неподалік мису Казантип, туристів ще менше, ніж минулоріч. Місцеві підприємці зізнаються, що за сезон тепер не заробляють таких грошей, як за України.

Щолкіне – чи не єдине місто в Криму, де немає вулиці Леніна. Тут взагалі назв вулиць немає, лише номери будинків. Це центр відпочинку для любителів Азовського моря. Поряд з містом розташувався відомий природний заповідник "Казантип".

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90% всіх відпочивальників – це мами з дітьми. Бо тут мілке та тепле море – саме для відпочинку з малечею. Тому головна проблема тут – це не повна відсутність будь-якої інфраструктури, а відсутність якісного медичного обслуговування.

На набережній половина всіх кафе зачинені, а ті, що відкриті, – зазвичай, порожні. Місцеві називають Щолкіне забутим містом. Спочатку українською владою, а тепер і російською.

Загалом, всі працюють у приватних підприємців. Торгівля – це основне. Ну що там ще лишилось? Один садок, дві школи, магазині і все. Більше нічого немає. Дуже багато людей від'їжджають,

– розповіла місцева мешканка.

Підприємці зізнаються, що колись вистачало попрацювати сезон для того, аби заробити грошей на цілий рік.

"Люди не настільки заможні. Це якщо порівнювати з тим, що раніше за день ми мали те, що зараз маємо за тиждень", – сказала підприємиця Світлана Олександрівна.

Жінка ностальгує за часами, коли у Щолкіне ще масово приїжджали українці. Навіть попри те, що вони заважали їй спати.

Я вам скажу, що українці їхали відпочивати. Відпочивати на повну. Так, як вони полюбляють. Знаєте, тут ночами неможливо було спати. У нас всі ресторани, які тут є, гриміли і гуділи тільки так. Зараз жодний ресторан ввечері не працює,

– додала жінка.

За кілька місяців у Щолкіному зачиняться практично всі кафе та ресторани. Місто засне до нового сезону. Молодь виїде на заробітки до інших міст. У міжсезоння сюди приїжджатимуть лише поодинокі туристи – подивитись на заповідник "Казантип". Саме тут у 90-х народився всім відомий фестиваль.

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