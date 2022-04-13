Міжнародна спільнота продовжує поширювати факти геноциду українського народу в Бучі, що на Київщині. Київської області. Розвідкою України неодноразово фіксувалися факти знищення доказів військових злочинів Росії на території України, повідомило ГУР МО.

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За попередніми даними, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв. Їх використовують для здійснення зачистки вулиць міста від тіл загиблих цивільних мешканців. Зокрема, поступила інформація про те, що окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити всіх потенційних свідків російських звірств.

Зокрема, воєнна розвідка України неодноразово фіксувала факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівщини. Також у місті Новоайдар Луганської області зафіксовано роботу одного з мобільних крематоріїв ворога.

Раніше повідомлялось, що війська РФ доставляють крематорії для власних військовослужбовців. Це здійснюється задля приховування реальної кількості російських солдатів, які загинули в ході воєнних дій проти України та відмови у виплатах сім'ям загиблих росіян.

Відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду такі дії армії РФ підпадають під визначення "геноцид". Зазначається, що найманці Кремля й надалі намагатимуться приховувати факти військових злочинів в Україні.

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