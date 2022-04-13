Международное сообщество продолжает распространять факты геноцида украинского народа в Буче Киевской области. Разведкой Украины неоднократно фиксировались факты уничтожения доказательств военных преступлений России на территории Украины, сообщило ГУР МО.

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По предварительным данным, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев. Их используют для осуществления зачистки улиц города от тел погибших гражданских жителей. В частности, поступила информация о том, что оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить всех потенциальных свидетелей российских зверств.

В частности, военная разведка Украины неоднократно фиксировала факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Также в городе Новоайдар Луганской области зафиксирована работа одного из мобильных крематориев врага.

Ранее сообщалось, что войска РФ доставляют крематории для собственных военнослужащих. Это делается для сокрытия реального количества российских солдат, которые погибли в ходе военных действий против Украины и отказа в выплатах семьям погибших россиян.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и статьей 6 Римского устава международного уголовного суда такие действия армии РФ подпадают под определение "геноцид". Отмечается, что наемники Кремля и в дальнейшем будут пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине.

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