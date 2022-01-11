Тіло загиблої виявила жителька Харкова у ставку. До ніг жінки скотчем примотали камінь.

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Обставини вбивства

Вчинення особливо тяжкого злочину інкримінують 50-річному харків'янину. Він був знайомий з жертвою.

На початку грудня він привів додому друзів, з якими розпивав алкоголь. Між ним та жінкою виникла перепалка.

Довідка. Слідчі встановили особу загиблої, але наразі подробиць не повідомляють.

Агресор двічі вдарив опонентку кулаком в обличчя. Внаслідок отриманих травм жінка померла. Її тіло зловмисник виніс на балкон і залишив там на тиждень.

Чоловік намагався приховати злочин

За 7 днів після вбивства, фігурант справи повернувся додому. Він запхав тіло жертви в мішок.

Зловмисник заручився підтримкою знайомої та вирішив приховати вбивство. Разом вони віднесли мішок до ставка, де чоловік прив'язав до нього камінь та вкинув у воду.

Затриманому оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Слідчі дії тривають.

Випадок на Львівщині

Інший, не менш жорстокий, випадок стався на Дрогобиччині. Мешканець Львівщини посварився з 50-річним односельцем та схопився за ножа.

30-річний чоловік завдав кілька ударів опоненту. Потерпілого доставили до лікарні, однак медикам врятувати життя не вдалося.

Тепер зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення за вбивство. Його затримали та невдовзі мають оголосити про підозру й запобіжний захід на час розслідування справи.