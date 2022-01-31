Ужасную находку на частной территории возле дома обнаружила свекровь женщины 28 января. Она сразу позвонила в полицию.

К теме Убила младенца и бросила в туалет: ужасное преступление на Харьковщине – видео с допроса

Матери объявили подозрение

На месте работали следователи, которые осмотрели домовладение и изъяли доказательства. Правоохранители установили, что роженица не обращалась к врачам.

Беременность и роды проходили дома, принимал 25-летний муж жительницы Харьковщины. 25 января, через несколько дней после рождения, 18-летняя мать задушила дочь и спрятала тело.

Мужу она заявила, что отдала ребенка соцслужбам. В семье остался 2-летний малыш.

Во время допроса молодая мать рассказала обстоятельства страшного поступка: смотрите видео

Меру пресечения будут обжаловать

Женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве и задержали. За совершенное, ей грозит до 15 лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.

Дзержинский райсуд Харьковщины 30 января избрал подозреваемой меру пресечения. 18-летнюю девушку посадили под домашний арест.

Работники Харьковской прокуратуры решили, что это слишком мягкое решение, учитывая убийство младенца. Следовательно, меру пресечения будут обжаловать в апелляционном суде.

Интересно – семья усыновила сразу 3 родных братьев: смотрите видео