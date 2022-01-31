Жахливу знахідку на приватній території біля дому виявила свекруха жінки 28 січня. Вона одразу зателефонувала в поліцію.

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Матері оголосили підозру

На місці працювали слідчі, які оглянули домоволодіння та вилучили речові докази. Правоохоронці, встановили, що породілля не зверталася до лікарів.

Вагітність та пологи проходили вдома, їх приймав 25-річний чоловік жительки Харківщини. 25 січня, за кілька днів після народження, 18-річна матір задушила доньку та сховала тіло.

Чоловіку вона заявила, що віддала дитину соцслужбам. У родині залишилося 2-річне маля.

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Запобіжний захід оскаржуватимуть

Жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві та затримали. За вчинене, їй загрожує до 15 років за ґратами. Досудове розслідування триває.

Дзержинський райсуд Харківщини 30 січня обрав підозрюваній запобіжний захід. 18-річну дівчину посадили під цілодобовий домашній арешт.

Працівники Харківської прокуратури вирішили, що це занадто м’яка ухвала, з огляду на вбивство немовляти. Відтак міру запобіжного заходу оскаржуватимуть в апеляційному суді.

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