Об инциденте 42-летняя женщина заявила 1 февраля утром. Она нашла любимца застреленным на территории своего дома.

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Убийство собаки в Харькове

Пес все время был привязан к поводку. Следовательно, за пределы частной территории не выходил.

В доме временно никто не живет. Однако хозяйка каждый день приходила кормить животное.

В полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Злоумышленникам грозит до 3 лет заключения.



Что предусматривает закон о защите животных / Инфографика 24 канала

Издевательства в Черновцах

Другой неприятный случай произошел в Черновцах в конце января. Местные жители нашли собаку, над которой поиздевались неизвестные.

Животному на лапу надели толстый карабин. Ветеринарам пришлось его спиливать болгаркой.

Жизни собачки уже ничто не угрожает. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Пес проплыл 10 километров по реке в поисках хозяина: смотрите видео