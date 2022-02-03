Об инциденте 42-летняя женщина заявила 1 февраля утром. Она нашла любимца застреленным на территории своего дома.
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Убийство собаки в Харькове
Пес все время был привязан к поводку. Следовательно, за пределы частной территории не выходил.
В доме временно никто не живет. Однако хозяйка каждый день приходила кормить животное.
В полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Злоумышленникам грозит до 3 лет заключения.
Что предусматривает закон о защите животных / Инфографика 24 канала
Издевательства в Черновцах
Другой неприятный случай произошел в Черновцах в конце января. Местные жители нашли собаку, над которой поиздевались неизвестные.
Животному на лапу надели толстый карабин. Ветеринарам пришлось его спиливать болгаркой.
Жизни собачки уже ничто не угрожает. Правоохранители разыскивают злоумышленников.