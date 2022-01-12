Зокрема, загиблий керманич KIA їздив без прав і навіть зберігав наркотичні речовини. Детальніше про це розповів речник регіонального управління прокуратури.

Ця подія На окружній Харкова таксі потрапило у ДТП: загинули 3 людей, травмувалися діти

За що вже карали чоловіка

Востаннє чоловік потрапляв у поле зору правоохоронців осінню. Протягом 3 місяців на нього тричі складали протокол за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Проте ці ймовірні порушення досі перебувають на розгляді суду.

Також минулого року на цього водія складали адмінпротокол за зберігання невеликої кількості наркотичної речовини. Проте речник не уточнював, якої саме

Також він мав численну кількість адмінпротоколів за іншими статтями. В тому числі за скоєння ДТП, їзду без документів, порушення швидкісного режиму, виїзд на зустрічну смугу, невиконання вимог знаків, відсутність страхування тощо,

– розповів представник прокуратури.

Також речник зазначив, що у водіїв посмертно відбиратимуть зразки крові. Це потрібно, щоб встановити чи були вони тверезими в момент ДТП.

Що відомо про цю трагедію