В частности, погибший водитель KIA ездил без прав и даже хранил наркотические вещества. Детальнее об этом рассказал пресс-секретарь регионального управления прокуратуры.
Это событие На окружной Харькова такси попало в ДТП: погибли 3 человека, травмировались дети
За что уже наказывали мужчину
В последний раз мужчина попадал в поле зрения правоохранителей осенью. В течение 3 месяцев на него трижды составляли протокол за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако эти возможные нарушения до сих пор находятся на рассмотрении суда.
Также в прошлом году на этого водителя составляли админпротокол за хранение небольшого количества наркотического вещества. Однако пресс-секретарь не уточнял, какой именно
Также у него было множество админпротоколов по другим статьям. В том числе за совершение ДТП, езду без документов, нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу, невыполнение требований знаков, отсутствие страховки и т.д.
– рассказал представитель прокуратуры.
Также пресс-секретарь отметил, что у водителей посмертно будут отбирать образцы крови. Это нужно, чтобы установить, были ли они трезвыми на момент ДТП.
Что известно об этой трагедии
- В этой жуткой аварии погибли 3 человека – водители и жена таксиста.
- В автомобиле погибшей семьи находились два 3-летних ребенка, которые сейчас в критическом состоянии
- Следует отметить, что таксист вез своих детей без автокресел.
- При этом скорость его транспорта достигала 75 километров в час.
- Однако он двигался по своей полосе, а другой автомобиль вылетел на встречку.