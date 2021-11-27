Підозрюваного взяли під варту

27 листопада підозрюваному обирали запобіжний захід. На засіданні суду він покаявся у скоєному.

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Перепрошую у родичів загиблих. Я сильно каюсь. Що трапилося, те трапилося. Я за кермом під наркотичними речовинами не був – вжив, але заздалегідь, за 2 дні,

– сказав водій.

Водночас на питання журналістів про те, чому поїхав на червоний колір світлофора, чоловік відповів, що був не уважний. Мовляв, навпроти стояла заправка "теж зеленого, червоного, синього кольорів" й він не побачив світлофора.

"Я вже побачив, як машина в мене їде. Почав гальмувати й одразу...", – розповів підозрюваний.

Які наркотики вживав водій

За словами речника прокуратури Харківщини Дмитра Чубенка, підозрюваний стверджує, що вживав канабіс. Чубенко підтвердив, що речовина може залишатися в організмі до декількох тижнів.

Водночас раніше експертиза показала, що в крові водія були і важкі наркотики – опіати.

Зверніть увагу! Підозрюваного взяли під варту на 2 місяці. Суд позбавив його права не внесення застави. Водієві загрожує від 5 до 10 років в'язниці, а також позбавлення права керувати транспортним засобом.

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