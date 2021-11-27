Подозреваемый был заключен под стражу

27 ноября подозреваемому выбирали меру пресечения. На заседании суда он раскаялся в совершенном.

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Извиняюсь у родственников погибших. Я сильно раскаиваюсь. Что случилось, то случилось. Я за рулем под наркотическими веществами не был – употребил, но заранее, за 2 дня,

– сказал водитель.

В то же время, на вопрос журналистов о том, почему поехал на красный цвет светофора, мужчина ответил, что был не внимателен. Якобы напротив стояла заправка "тоже зеленого, красного, синего цвета" и он не увидел светофор.

"Я уже увидел, как машина в меня едет. Начал тормозить и сразу...", – рассказал подозреваемый.

Какие наркотики употреблял водитель

По словам спикера прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко, подозреваемый утверждает, что употреблял каннабис. Чубенко подтвердил, что вещество может оставаться в организме до нескольких недель.

В то же время, ранее экспертиза показала, что в крови водителя были и тяжелые наркотики – опиаты.

Обратите внимание! Подозреваемый был заключен под стражу на 2 месяца. Суд лишил его права на внесение залога. Водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, а также лишение права управлять транспортным средством.

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