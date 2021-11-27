Подозреваемый был заключен под стражу
27 ноября подозреваемому выбирали меру пресечения. На заседании суда он раскаялся в совершенном.
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Извиняюсь у родственников погибших. Я сильно раскаиваюсь. Что случилось, то случилось. Я за рулем под наркотическими веществами не был – употребил, но заранее, за 2 дня,
– сказал водитель.
В то же время, на вопрос журналистов о том, почему поехал на красный цвет светофора, мужчина ответил, что был не внимателен. Якобы напротив стояла заправка "тоже зеленого, красного, синего цвета" и он не увидел светофор.
"Я уже увидел, как машина в меня едет. Начал тормозить и сразу...", – рассказал подозреваемый.
Какие наркотики употреблял водитель
По словам спикера прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко, подозреваемый утверждает, что употреблял каннабис. Чубенко подтвердил, что вещество может оставаться в организме до нескольких недель.
В то же время, ранее экспертиза показала, что в крови водителя были и тяжелые наркотики – опиаты.
Главное о жутком ДТП в Харькове
- Жуткая авария с участием 3 автомобилей произошла под вечер 25 ноября в районе перекрестка кольцевой дороги и Салтовского шоссе.
- Грузовик MAN проигнорировал красный свет и поехал на перекресток. Там он столкнулся с легковушкой Chevrolet Nubira.
- После того фура перевернулась на левую сторону и упала на такси Renault Logan, в салоне которого находились водитель и бабушка с внуком. Они погибли мгновенно.