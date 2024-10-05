У норвезькій поліції повідомили, що Хвалдімір, найімовірніше, помер від бактеріальної інфекції. Експертиза не виявила жодних ознак того, що білугу застрелили.

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Результати розтину кита Хвалдіміра

Так, розтин Хвалдіміра виявив у роті кита-шпиуна рани від застряглої палиці. У звіті вказано, що саме це могло призвести до проблем з харчуванням і засвоєнням поживних речовин у білуги – це збільшило ризик зараження.

У розслідуванні немає нічого, що б вказувало на те, що Хвалдіміра вбили незаконно. Тому поліція не бачить причин розпочинати розслідування смерті кита, і отриманий звіт було відхилено,

– каже керівник відділу Північного моря Прееде Ревгейм.

Раніше зоозахисники звернулися в поліцію Норвегії з вимогою почати розслідування загибелі тварини, стверджуючи, що кита вбили з вогнепальної зброї. Його тіло знайшли 31 серпня, а за декілька днів до того він виглядав повністю здоровим та активним.

Зазначимо, що норвежці піклувалися про Хвалдіміра з 2019 року, коли його виявили із камерою GoPro і логотипом російської компанії з написом "Спорядження Санкт-Петербург".

Прізвисько кита – це поєднання норвезького слова hval, що у перекладі означає "кит" та імені Владіміра Путіна.