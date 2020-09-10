У Києві чоловік заробив майже 500 тисяч гривень на фіктивному продажі медичних масок. Серед жертв горе-підприємця є два медичних заклади, які лікують заражених COVID-19. Прокуратура вже повідомила аферисту про підозру за статтею про шахрайство у великих розмірах.

У лютому 2020 року, коли пандемія коронавірусу лише починалася, 34-річний чоловік оформив фіктивне підприємство на підставну особу. Про це 10 вересня повідомляє пресслужба Прокуратури Києва.

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Деталі маскової афери

На популярних в Україні інтернет-сайтах чоловік опублікував оголошення про продаж захисних масок. Охочим придбати товар аферист зазначав, що гроші за маски йому необхідно переказувати на картку. Потерпілі надсилали кошти на рахунок фіктивного підприємства і, звичайно, не отримували своє замовлення, бо жодних масок в афериста не було. Чоловік вимикав контактні телефони та видаляв електронні поштові скриньки.

Жертвами стали навіть медики

Жертвами маскового афериста стали 12 організацій та 8 громадян. Загальна сума збитків становить майже пів мільйона гривень. Серед постраждалих є дві благодійні організації та два медичних заклади, які займаються лікуванням та реабілітацією пацієнтів з COVID-19.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Встановлюється питання про обрання аферисту запобіжного заходу. Якщо вину доведуть, чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.